Kültür, Sanat ve Edebiyatın Buluşma Noktası: Arapça Kitap Fuarı

Kültür, Sanat ve Edebiyat Buluşması

Arapça Kitap Fuarı, kültür, sanat ve edebiyat tutkunlarını bir araya getirerek önemli bir buluşma noktası oldu.

Filistin Kültür Evi'nden Anlamlı Mesaj

Filistin Kültür Evi Müdürü Semir Atiye, fuar hakkında şunları belirtti:

"Özellikle son 10 aydır Filistin'de yaşanan olaylardan dolayı ziyaretçilerimiz, kültür alanında daha fazla bilgi edinmek ve deneyim yaşamak adına buradalar."

Fuar, katılımcılara sanat ve kültür dolu bir deneyim sunarken, ziyaretçiler de Filistin kültürünün derinliklerine inme fırsatını yakaladılar.