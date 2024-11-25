Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Van'da Kütüphane Açılışında Önemli Açıklamalarda Bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Van'da düzenlenen bir kütüphane açılışında, halk kütüphanelerinin 2024 yılı hedeflerini açıkladı. Mumcu, "2024 yılında halk kütüphanelerinde üye sayısı 6,5 milyon kişiye, kullanıcı sayısı 33,5 milyon kişiye, toplam kitap sayısı ise 24,8 milyon kişiye ulaşacak" dedi. Bu rakamlarla birlikte Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırılmış olduğunu vurguladı.

Yeni Nesil Kütüphaneler

Mumcu, Van'ın farklı bölgelerinde bebek, çocuk ve halk kütüphanelerinin açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirerek, kütüphanelerin sadece kitapların saklandığı yerler olmadığını, kişisel ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren merkezler haline geldiğini belirtti. "Yeni nesil kütüphaneler, kültürel kalkınmaya destek olan etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır" diyen Mumcu, bu mekanların yaşam merkezlerine dönüştüğünü ifade etti.

Son 5 yıl içinde kütüphane kullanım alanı yaklaşık 400 bin metrekareden 750 bin metrekareye çıkarak oturma kapasitesinin de 97 binden 137 bine ulaştığını belirtti. Ayrıca, 2024 Ekim itibarıyla ülke genelinde 21 bebek kütüphanesi, 19 ihtisas kütüphanesi, 12 alışveriş merkezi kütüphanesi, 2 gar kütüphanesi ve 3 havaalanı kütüphanesi hizmet vermeye başlayacak.

Van'da Kütüphane Seferberliği

Van'a bağlı 1 il halk, 11 ilçe halk ve 2 şube kütüphanesi ile birlikte büyük bir kütüphane seferberliği başlattıklarını ifade eden Mumcu, İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi, İpekyolu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile Tuşba İlçe Halk Kütüphanesinin 2024 Eylül ayında hizmete gireceğini açıkladı. Ayrıca Çaldıran, Erciş ve Muradiye Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri de açıldı.

Vali Balcı'dan Açıklamalar

Van Valisi Ozan Balcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Van'da kütüphanesi olmayan ilçenin kalmadığını" belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti. Balcı, "Devletimizin imkanlarıyla Van'a tam 4 milyon kitap desteği sağlandı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, kütüphanenin açılış kurdelesi kesilerek Mumcu, Balcı ve katılımcılar gençlerle sohbet etti. Ayrıca, Mumcu, İzzeddin Şir Camisi, Gevaş Selçuklu Mezarlığı, şehir merkezinde yapımı devam eden Kültür Merkezi, İl Halk ve Bebek Kütüphanesi ile Eski Van Şehri'ndeki projeleri inceledi.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Gevaş Selçuklu Mezarlığında yürütülen çalışmaları inceledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Gevaş Selçuklu Mezarlığında yürütülen çalışmaları inceledi.