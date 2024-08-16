Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 2024 Hedeflerini Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, AKTOB Ağustos Yemeği'nde Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Geleneksel Ağustos Yemeği'nde önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, 2024 yılı için hedefledikleri 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar gelir rakamına ulaşmak için sürekli çalışacaklarını vurguladı.

2023 Performansı ve 2024 Hedefleri

Bakan Ersoy, 2023 yılının ilk altı ayında toplam ziyaretçi sayısının 22.9 milyon iken, bu yıl 26 milyonun üzerine çıktığını belirtti. Turizm gelirlerinin ise 23.7 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Ancak bu rakamların yetersiz olduğunu düşünerek daha fazlasını başarma konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Krizlere Karşı Alınan Önlemler

Ersoy, turizm sektörünü etkileyen yerel ve uluslararası pek çok olaya değinerek, spor etkinliklerinin ve siyasi gerilimlerin turizme etkilerini değerlendirerek, Türk turizmini güçlendirmek için çeşitli önlemler aldıklarını açıkladı. Antalya'yı dünya turizminde kalıcı bir yere oturtmak amacıyla stratejiler geliştirdiklerini aktardı.

Yeni Projeler ve Sürdürülebilirlik

Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı Projesi ile arkeolojik faaliyetleri artıracaklarını ifade eden Ersoy, yeni Antalya Arkeoloji Müzesi inşaatına yakında başlayacaklarını sözlerine ekledi. Ayrıca, Sürdürülebilir Turizm Sertifika Programı'nın faaliyete geçirildiğini belirterek, bu çalışmaların turizmdeki büyüme sürecini hızlandıracağına inandığını söyledi.

Ödül ve Tanıtım Çalışmaları

Konuşmasının ardından, AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu tarafından Bakan Ersoy'a Türk bayrağı şeklinde bir plaket takdim edildi. Ersoy, tanıtım ve reklam çalışmalarının 200'den fazla ülkede sürdüğünü belirterek Türkiye'nin turizm alanındaki etkinliğini vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Geleneksel Ağustos Ayı Yemeği'ne katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Geleneksel Ağustos Ayı Yemeği'ne katılarak konuşma yaptı.