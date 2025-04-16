Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan İtalya'daki Göbeklitepe Sergisi'ne Ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İtalya'daki Göbeklitepe Sergisinin Kapanış Törenine Katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'daki dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'da düzenlenen "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin kapanış törenine katıldı. Ersoy, serginin açıldığı günden bu yana 6 milyonu aşkın kişi tarafından ziyaret edildiğini ve bu durumun Göbeklitepe'nin tanınırlığını artırdığını ifade etti.

Sergi İş Birliği ve Katılımlar

Serginin gerçekleştirilmesinde büyük rol oynayan kuruluşlar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, İtalya Kültür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü ve Türk Hava Yolları (THY) bulunmaktadır. Bakan Ersoy, sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldıktan sonra kapanış törenine katıldı.

Tarihi Buluşma: Göbeklitepe ve Kolezyum

Kapanış töreninde konuşan Bakan Ersoy, serginin insanlık tarihine dair önemli bilgileri bir araya getirdiğini vurgulayarak, "Bu sergi, 12 bin yıllık Göbeklitepe ile Roma İmparatorluğu’nun simgesi Kolezyum’un tarihi bir buluşmasıdır" diye belirtti.

Türkiye’nin Arkeoloji Projeleri

Ersoy, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Göbeklitepe'yi tanıtma çabalarının devam edeceğini ifade etti. ‘Geleceğe Miras’ projesi ile birlikte Şanlıurfa'nın dünya Neolitik Çağ araştırmalarının merkezi haline gelmesi hedeflenmektedir.

İtalya ile Yeni Projeler

Bakan Ersoy, Türkiye ve İtalya'nın iş birliğini güçlendireceğini belirterek, "Yıl içerisinde ‘Magna Mater’ sergisinde Türk müzelerinden eserlerin yer alacağını ve ayrıca Roma’da Troya temalı bir sergi açmak için çalışmalara başladığımızı memnuniyetle duyurmak isterim" dedi.

Büyükelçi Ülgen'den Yeni Umutlar

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, göreve başlamasının ardından serginin kapanışına katılmanın büyük bir heyecan verdiğini dile getirdi. Ülgen, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Alfonsina Russo'dan Başarı Vurgusu

Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörü Alfonsina Russo, serginin dünyaca büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Bu sergi, iki ülke arasındaki dostluğun ifadesidir. 6 milyon ziyaretçi, bu başarının önemli bir göstergesidir" dedi.

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da (fotoğrafta), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile İtalya Kültür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü ve Türk Hava Yolları'nın (THY) katkılarıyla 24 Ekim 2024'ten açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin kapanışı için özel bir tören yapıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da (fotoğrafta), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile İtalya Kültür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü ve Türk Hava Yolları'nın (THY) katkılarıyla 24 Ekim 2024'ten açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisinin kapanışı için özel bir tören yapıldı.