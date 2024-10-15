Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Iğdır'da Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Iğdır'da İncelemelerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Iğdır iline yaptığı ziyaretle dikkat çekti. Bakan Ersoy, kendisine eşlik eden Iğdır Valisi Ercan Turan ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz ile birlikte Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'ndaki doğal mağaraları içeren Tuz Terapi Merkezini ziyaret ederek alanla ilgili bilgi aldı.

Turgay Aras Otel İnşaatı Ziyareti

Bakan Ersoy, Tuza'daki incelemelerin ardından Turgay Aras Otel inşaatı alanını da gezdi. Bu ziyaret, bölgedeki turizm yatırımları hakkında bilgi edinmek amacıyla gerçekleştirildi.

Milliyet Bahçesi ve Kütüphane Ziyareti

Daha sonra Millet Bahçesi'nde bulunan 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'ni ziyaret eden Ersoy, Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterimiyle karşılandı. Heyet, kütüphaneyi gezerek öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Iğdır Valiliği Ziyareti

Son olarak, Iğdır Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, burada şeref defterini imzalayarak bölgedeki durumu değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2), Iğdır'da bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı'nın içindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2), Iğdır'da bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı'nın içindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2), Iğdır'da bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı'nın içindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2), Iğdır'da bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı'nın içindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi'ni gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sol 2), Iğdır'da bazı ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, Tuzluca ilçesinde bulunan Tuz Dağı'nın içindeki mağaralardan oluşan Tuz Terapi Merkezi'ni gezdi.