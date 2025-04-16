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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Roma'da Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi'ni Açtı

Bakan Ersoy, Roma'da düzenlenen Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi'nin açılışında geleneksel Türk-İslam sanatlarının önemine değindi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:50
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Roma'da Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi'ni Açtı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Roma'da Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi'ni Açtı

İtalya'nın başkenti Roma, geleneksel Türk-İslam sanatlarının büyüsüyle sarmalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma Türk Kültür Merkezi'nde Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış Törenine Yoğun İlgi

Ersoy'un katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Abdurrahman Aliy, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Albayrak Medya Grup Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü gibi önemli isimler yer aldı. Törende, pek çok ülkenin Roma ve Vatikan büyükelçileri de bulunarak sanatı destekledi.

Sanat ile Hoşgörü Mesajı

Bakan Ersoy, konuşmasında, "Hat sanatının büyülü dünyasının kapılarını Roma'da sanatseverlere açıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diyerek geleneksel sanatların korunmasının önemini vurguladı. Ersoy, geleneksel sanatların, insanların yaşadığı zorluklar karşısında ruhsal bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti.

Hat Sanatının Derin Anlamı

Ersoy, hat sanatının sadece yazı olmadığını, aynı zamanda derin anlamlar taşıyan bir sanat dalı olduğunu ifade ederek, "Harflerin konuştuğu, kelimelerin yeni anlamlar bulduğu bir ifade biçimidir. Hattatlarımızın sabırla tamamladıkları eserler, bize kendimizi anımsatır." dedi.

Geleceğe Dönük Destekler

Albayrak Grubu'na teşekkür eden Ersoy, bakanlık olarak geleneksel Türk-İslam sanatlarına desteğin süreceğini belirtti. Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi'nin, sanatın ve kültürel derinliğin önemli bir örneği olduğunu açıkladı.

Albayrak Medya'nın Katkıları

Albayrak Medya Grup Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, böyle bir sergiyi tarihi YEE mekanında açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin daha da gelişmesi için çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Sanatın İncelikleri

Açılış sonrasında Bakan Ersoy, sergide yer alan 18 eseri tek tek inceledi. Serginin ardından, Röportajında, bu akşam Kolezyum'da Ekim 2024'ten bu yana devam eden "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini de ziyaret edeceğini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nde, Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE)...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'nde, Albayrak Hüsn-ü Hat Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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