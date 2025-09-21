Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

Bakan Ersoy, İstanbul'daki TEKNOFEST ziyaretinde gençlerin azmi ve milli teknoloji hamlesine katkılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 18:48
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy TEKNOFEST'te

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Ziyarette, gençlerin teknolojiye olan ilgisi ve projeleri yerinde incelendi.

Gençlerin azmi ve milli teknoloji vurgusu

Ersoy ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"TEKNOFEST'te geleceğin teknolojilerine tanıklık ettik. Baba-oğul birlikte katıldığımız İstanbul'daki TEKNOFEST'te gençlerimizin azmini, heyecanını..."

Ersoy, açıklamasında ayrıca NSosyal hesabından paylaşımlar yaptığını belirterek, etkinliğin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirildiğini ve Anadolu Ajansını

