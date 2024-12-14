Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un 2025 Bütçe Sunumu: Türkiye Turizmde Yükselişte!

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Sunumu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı bütçesinin sunumunu TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirdi. Ersoy, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2023 dönemine göre yüzde 8,8 oranında bir artış ile yaklaşık 55 milyon ziyaretçi ağırladıklarını açıkladı.

Turizmde Yükseliş

Ersoy, Türkiye'nin 2017 yılında turizmde dünya sıralamasında 8'inci sırada bulunduğunu belirtirken, 2023 itibarıyla 5'inci sıraya yükseldiğini vurguladı. Turizm geliri sıralamasında ise Türkiye'nin 15'inci sıradan 7'nciliğe çıktığını ifade etti. 2024 yılı hedeflerinin güçlü bir şekilde ilerlediğini aktaran Ersoy, 61 milyon ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık turizm geliri beklediklerini duyurdu.

Yeni Stratejiler

Ersoy, turizm sezonunu 12 aya yayıp, tüm 81 ili kapsayan yeni bir yol haritası oluşturduklarını söyledi. 2019 yılında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile 2024 sonunda, 37 bin 839 spot gösterimi ile 130 televizyon ve dijital program yayınına ulaşmayı öngördüklerini belirtti.

Halk Plajları ve Müze Kart

Bu yıl, halk plajı sayısını 17'den 22'ye çıkaracaklarını da aktaran Ersoy, Müze Kart uygulamasının 27 milyon kişi tarafından kullanıldığını duyurdu. 2024 yılı itibarıyla müze ve ören yerlerinin toplam ziyaretçi sayısının 31,1 milyon kişi seviyesine ulaştığı ifade edildi.

Tarihi Eserleri Koruma ve Restore Etme Çalışmaları

Katılacakları uluslararası platformlarda Türkiye'nin tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede kural koyucu bir ülke konumuna geldiğini söyleyen Ersoy, 2002-2024 yılları arasında ülkeye iade edilen toplam eser sayısının 12 bin 213 olduğunu açıkladı.

Deprem Bölgesinde Yenileme Çalışmaları

Ersoy, deprem bölgesindeki binaların onarımlarının gerçekleştirildiğini ve bu çalışmalar için bugüne kadar 3 milyar lira ödenek kullanıldığını belirtti.

Sonuç olarak

Bakan Ersoy, 2025 yılı bütçesinin bağlı ve ilgili kuruluşlar dahil olmak üzere 53 milyar 202 milyon 392 bin lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.