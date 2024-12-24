Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müfettiş Yardımcısı Alımını Duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam etmek üzere giriş sınavıyla 6 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. Bu kapsamda, resmi ilana göre başvurular 13-31 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

Adaylarda Aranan Şartlar

Adayların, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler gibi fakültelerden mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca, bu bölümlerden mezun olan adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan KPSSP48 puan türünden 80 ve üzeri puan alarak, en yüksek puan alan 90 kişi içerisinde yer almaları şarttır.

Sınav Süreci ve Sonuçlar

Müfettiş yardımcısı alım süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Öncelikle yazılı sınavın ardından, başarılı olan adaylar sözlü sınava girecek. Yazılı sınav sonuçları, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak. Sözlü sınav bilgileri, başvuru sistemine kayıtlı adreslere, sınav tarihinden en az 15 gün önce bildirilecektir.

Adaylar, tüm sınav süreçleriyle ilgili detayları Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecekler.