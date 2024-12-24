DOLAR
35,22 -0,03%
EURO
36,69 -0,26%
ALTIN
2.959,97 -0,19%
BITCOIN
3.336.048,29 -1,37%

Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu için 6 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 13-31 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 00:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 00:43
Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 Müfettiş Yardımcısı Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müfettiş Yardımcısı Alımını Duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam etmek üzere giriş sınavıyla 6 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. Bu kapsamda, resmi ilana göre başvurular 13-31 Ocak 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak.

Adaylarda Aranan Şartlar

Adayların, üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler gibi fakültelerden mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca, bu bölümlerden mezun olan adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan KPSSP48 puan türünden 80 ve üzeri puan alarak, en yüksek puan alan 90 kişi içerisinde yer almaları şarttır.

Sınav Süreci ve Sonuçlar

Müfettiş yardımcısı alım süreci iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Öncelikle yazılı sınavın ardından, başarılı olan adaylar sözlü sınava girecek. Yazılı sınav sonuçları, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacak. Sözlü sınav bilgileri, başvuru sistemine kayıtlı adreslere, sınav tarihinden en az 15 gün önce bildirilecektir.

Adaylar, tüm sınav süreçleriyle ilgili detayları Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecekler.

İLGİLİ HABERLER

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Cebrail Dündar, Mardin'de Anıldı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bölücü Örgüt Açıklaması
3
ÖSYM, 18 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
4
Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 Müfettiş Yardımcısı Alacak
5
Mısır'dan Nairobi'deki Görüşmeler Sonrası Önemli Açıklama: 'Ankara Deklarasyonu'na Uyun!
6
Hırvatistan'da Eğitimciler 'Güvenli Okul' İçin Sokağa Çıktı
7
Bursa'da Gıda Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor