DOLAR
34,11 0,07%
EURO
38,03 -0,11%
ALTIN
2.890,15 -0,22%
BITCOIN
2.173.987,76 -0,55%

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları İddiaları İçin Müfettiş Görevlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, DT sanatçısının iddiaları üzerine müfettiş atadı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:41
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları İddiaları İçin Müfettiş Görevlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Önemli Adım

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları (DT) ile ilgili bir sanatçının iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi. İddialar, bir DT sanatçısının Genel Müdürlüğe çağrılarak görüşülmesine dair söylentilere dayanıyor.

DT'den Açıklama

Devlet Tiyatroları, konuya dair yaptığı açıklamada, sanatçının iddialarının basında yer aldığını belirtti. Açıklamada, "Durumun açıklığa kavuşturulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan teftiş talebinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir," denildi. Teftiş Süreci Başladı

Artık, belirtilen konuların incelenmesi için teftiş süreci başlamış oldu. Bakanlığın almış olduğu bu karar, hem sanatı hem de sanatçıları koruma adına atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu Hayatını Kaybetti: Kavasoğlu'nun Ölüm Nedeni Belli Oldu
2
Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut İntihar Etti: Veda Mektubunda Yürek Burkan Sözler! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı
3
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Çatışma Genişletme Çabalarına Tepki
4
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul Oturumu New York'ta Başladı
5
Antalya'da Tüketim Tarihleri Değiştirilen Gıda Ürünlerine Operasyon
6
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan Uyarısı
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya ile İlişkilerin Güçlendirilmesi İçin Görüştü

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı