Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları İddiaları İçin Müfettiş Görevlendirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Önemli Adım

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Tiyatroları (DT) ile ilgili bir sanatçının iddiaları üzerine müfettiş görevlendirdi. İddialar, bir DT sanatçısının Genel Müdürlüğe çağrılarak görüşülmesine dair söylentilere dayanıyor.

DT'den Açıklama

Devlet Tiyatroları, konuya dair yaptığı açıklamada, sanatçının iddialarının basında yer aldığını belirtti. Açıklamada, "Durumun açıklığa kavuşturulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan teftiş talebinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir," denildi. Teftiş Süreci Başladı

Artık, belirtilen konuların incelenmesi için teftiş süreci başlamış oldu. Bakanlığın almış olduğu bu karar, hem sanatı hem de sanatçıları koruma adına atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.