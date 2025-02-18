Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Beşiktaş'taki Kaçak Yapılara Müdahale

Beşiktaş'taki sahil yapılarında yasal sürecin başlatıldığını duyuran Kültür ve Turizm Bakanlığı, 21 tescilli yapıda aykırılıklar tespit etti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:55
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:04
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Beşiktaş'taki Kaçak Yapılara Müdahale

Kültür ve Turizm Bakanlığı Harekete Geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beşiktaş'ta kaçak yapılar için önemli bir adım attı. Bakanlık uzmanları, Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahallelerinde yer alan sahil taşınmazlarıyla ilgili detaylı bir saha incelemesi gerçekleştirdi.

Tespitler ve Yasal Süreç Başlatıldı

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamaya göre, ihbarların ardından yapılan incelemelerde toplam 21 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmazda çeşitli aykırılıklar belirlendi. Bu durumun ardından, Koruma Bölge Kurulu kararları çerçevesinde yasal süreç başlatıldı.

Kaçak Uygulamalara İtiraz

Denetimler sonucunda, sahil boyunca bulunan yapılarda önemli tespitler yapıldı. Denize doğru yapılan kaçak eklemeler, terasların kapatılması, mimari plan ve cephedeki değişiklikler ile özgün mimari ögelerdeki bozulmalar gibi ciddi ihlaller belirlendi. Bu nedenle, suç duyurusunda bulunularak, izinsiz uygulamaların derhal kaldırılması için gerekli kararlar alındı.

Taşınmaz Sahipleri ve Belediyelere Tebliğ

İlgili kararlar, taşınmaz sahipleriyle belediyelere tebliğ edilirken, daha önceki dönemlerde izinsiz uygulamalar nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan 7 tescilli ve 2 tescilsiz taşınmaza dair izinsiz uygulamaların kaldırılması için gerekli işlemler tekrar talep edildi.

Denetimlerin 10 Ocak 2025 tarihi itibarıyla başladığı ve süreceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı. Bakanlık uzmanları, denetimler sonrasında sahil şeridinde yer alan yapılara yönelik önemli tespitlerde bulundu ve Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy mahalleleri sahil şeridinde yer alan taşınmazlara yönelik saha incelemesi yaptı. Bakanlık uzmanları, denetimler sonrasında sahil şeridinde yer alan yapılara yönelik önemli tespitlerde bulundu ve Koruma Bölge Kurulu kararları sonrasında yasal süreç başlatıldı.

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