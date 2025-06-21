Kültür Yolu Festivali: Dünya Çapında Bir Marka Olma Yolunda

Kültür Yolu Festivali'nin Unutulmaz Deneyimi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali'ne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Dünyanın belki de en uzun soluklu, belki de en büyük, aynı zamanda en marka festivaline dönüşüyor." diyerek festivalin büyüklüğüne vurgu yaptı.

Festivalin Detayları

Alpaslan, bu yıl Samsun'da ikinci kez gerçekleşen Kültür Yolu Festivali'nin 21 Haziran tarihinden itibaren 29 Haziran tarihine kadar süreceğini duyurdu. Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi veren Alpaslan, 39 noktada toplamda 426 etkinlik olacağını kaydetti.

Kültür Sanat Şöleni

Festival boyunca kültür sanatın her alanından etkinliklerin düzenleneceği belirten Alpaslan, "Konserlerimizden tiyatromuza, operadan çocuk atölyelerine kadar her alanda bir kültür şölenini yaşayacağız." ifadelerini kullandı. Samsun'daki festivale katılımın yüksek olduğunu ve milyonlarca insanın bu etkinlikleri ziyaret ettiğini dile getirdi.

Ekonomik Katkılar ve Hedefler

Alpaslan, gerçekleştirilen etkinliklerin sadece kültürel değil, ekonomik açıdan da büyük faydalar sağladığını vurguladı: "Yeme içmeden konaklamaya, alışverişten her türlü ekonomik faaliyete insanlara iş ve istihdam olması, refahı artırması anlamında ciddi katkıda bulunuyor."

Tüm Türkiye'ye Yayılma Hedefi

Festivalin 5 yıl önce İstanbul'dan start aldığını hatırlatan Alpaslan, bugüne kadar 20 şehre ulaştıklarını, ama asıl hedeflerinin tüm Türkiye'ye yayılmak olduğunu ifade etti. Alpaslan, bölgelerin potansiyelini dikkate alarak yine büyük şehirlerden başlayarak bu festivali tüm illere yaymayı planladıklarını anlattı.

Sonuç olarak, bu festival ile birlikte kültürel dokunun güçlenmesi ve ekonomik refahın artması hedefleniyor. Alpaslan, Kültür Yolu Festivali'nin, dünya çapında bir marka haline gelmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Müzesi'nde açılan sergileri ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Müzesi'nde açılan sergileri ziyaret etti.