DOLAR
39,62 -0,06%
EURO
45,68 0,01%
ALTIN
4.296,95 -0,02%
BITCOIN
4.112.393,94 -0,12%

Kültür Yolu Festivali: Dünya Çapında Bir Marka Olma Yolunda

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Kültür Yolu Festivali'nin büyüklüğünü ve katkılarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 14:38
Kültür Yolu Festivali: Dünya Çapında Bir Marka Olma Yolunda

Kültür Yolu Festivali'nin Unutulmaz Deneyimi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali'ne yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Alpaslan, "Dünyanın belki de en uzun soluklu, belki de en büyük, aynı zamanda en marka festivaline dönüşüyor." diyerek festivalin büyüklüğüne vurgu yaptı.

Festivalin Detayları

Alpaslan, bu yıl Samsun'da ikinci kez gerçekleşen Kültür Yolu Festivali'nin 21 Haziran tarihinden itibaren 29 Haziran tarihine kadar süreceğini duyurdu. Festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi veren Alpaslan, 39 noktada toplamda 426 etkinlik olacağını kaydetti.

Kültür Sanat Şöleni

Festival boyunca kültür sanatın her alanından etkinliklerin düzenleneceği belirten Alpaslan, "Konserlerimizden tiyatromuza, operadan çocuk atölyelerine kadar her alanda bir kültür şölenini yaşayacağız." ifadelerini kullandı. Samsun'daki festivale katılımın yüksek olduğunu ve milyonlarca insanın bu etkinlikleri ziyaret ettiğini dile getirdi.

Ekonomik Katkılar ve Hedefler

Alpaslan, gerçekleştirilen etkinliklerin sadece kültürel değil, ekonomik açıdan da büyük faydalar sağladığını vurguladı: "Yeme içmeden konaklamaya, alışverişten her türlü ekonomik faaliyete insanlara iş ve istihdam olması, refahı artırması anlamında ciddi katkıda bulunuyor."

Tüm Türkiye'ye Yayılma Hedefi

Festivalin 5 yıl önce İstanbul'dan start aldığını hatırlatan Alpaslan, bugüne kadar 20 şehre ulaştıklarını, ama asıl hedeflerinin tüm Türkiye'ye yayılmak olduğunu ifade etti. Alpaslan, bölgelerin potansiyelini dikkate alarak yine büyük şehirlerden başlayarak bu festivali tüm illere yaymayı planladıklarını anlattı.

Sonuç olarak, bu festival ile birlikte kültürel dokunun güçlenmesi ve ekonomik refahın artması hedefleniyor. Alpaslan, Kültür Yolu Festivali'nin, dünya çapında bir marka haline gelmesi için gerekli adımların atıldığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Müzesi'nde açılan sergileri ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun...

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür Yolu Festivali kapsamında Samsun Müzesi'nde açılan sergileri ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ardahan'da Yıldırım Isabeti: 3 Çoban Hayatını Kaybetti
2
SOLOTÜRK, Adapazarı'nın Kurtuluş Yıldönümünde Gösteri Uçuşu Yaptı
3
Kütahya'da Ayakkabı İçinde Kaliforniyum Ele Ge geçirildi
4
YTB ve ICYF, Ümmet Burs Programı İçin İşbirliği Anlaşması İmzaladı
5
Uraloğlu, 23 Nisan'da Ücretsiz Ulaşım Müjdesi Verdi
6
Erbakan, Giresun İl Kongresi'nde Yoğun Mesajlar Verdi
7
ÖNDER'in Öncü Spor Kulübü 10. Genel Kurulunu İstanbul'da Gerçekleştirdi

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!

TAB Gıda'dan 5 Bin Yeni İstihdam Müjdesi!

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!