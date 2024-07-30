Kültürel Nesnelerin Sürdürülebilirliği Programına Başvurular Sona Ermek Üzere

Kültürel Nesnelerin Sürdürülebilirliği Programı

Kültürel miras alanında ödüller kazanmış olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, İyilik İçin Sanat Derneği işbirliği ile "Kültürel Nesnelerin Sürdürülebilirliği" adlı program için sanatçılara çağrıda bulunuyor.

Başvuru Süreci ve Seçim Kriterleri

Program, 1 Ağustos tarihine kadar sanatçılardan başvuruları kabul edecek. Seçilen sanatçı, 10 gün boyunca müzede sanat pratiğini geliştirme imkanı bulacak. İlk dönem "Eleğin Hafızası" projesinde yer alan Loya Kader Öztürkmen’in ardından, bu dönem de yaratıcı ve yenilikçi sanatçılara fırsatlar sunulacak.

Sanat Danışmanı ve Küratörlük

Dr. Feride Çelik’in küratörlük yaptığı projeye katılan sanatçılar, müzenin etnografik zenginliklerini sanat eserlerine dönüştürerek kültürel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacaklar.

İyilik İçin Sanat Derneği'nin Açıklamaları

İyilik İçin Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, "Bu program, genç yeteneklere Anadolu'nun kültürel mirasını keşfetme fırsatı sunarak, sanat dünyasında kendilerine yer bulmaları için eşsiz bir imkan tanımaktadır. Başarılarına yürekten inanıyoruz," dedi.

Müze Yönetimi'nin Vizyonu

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Yavuz ise, "Genç ve yetenekli sanatçılara ev sahipliği olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Kültürel değerlerimizi geleceğe taşımak adına sanatçıların müzemizdeki tarihi dokudan yararlanarak eserler üretmelerini hedefliyoruz," diye belirtti.

Nasıl Başvurulur?

Adayların, başvuru formu, sanatsal portfolyoları ve sanat pratiği hakkında motivasyon mektuplarını 1 Ağustos tarihine kadar [email protected] adresine göndermeleri gerekmektedir.