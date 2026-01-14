Kumar Bağımlılığında Alarm: İlk Oynama Yaşının yüzde 34’ü 18 Yaşın Altında

Kumar Bağımlılığında Kritik Uyarı

İstanbul Yeşilay Genel Merkezi’ndeki Camlı Köşk’te düzenlenen basın toplantısında Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kumar bağımlılığının giderek artan tehlikesine dikkat çekti ve çözüm yollarını anlattı.

"Kumar bağımlılarının ilk oynama yaşının yüzde 34’ü 18 yaşın altında. Bu çok büyük bir tehdit ve tehlike." sözleriyle başlayan açıklamasında Dinç, gelişim çağındaki bireylerde bağımlılığın nörolojik ve kalıcı etkilerine vurgu yaptı. Dinç, ayrıca "Artık kumar dediğimizde aklımıza gelmesi gereken büyük oranda ekranlar ve oyunlardır." diyerek dijital mecraların riskine işaret etti.

Ailelere Çağrı

Dinç, ailelere yönelik tavsiyelerini net şekilde paylaştı: "Aileler hiçbir şekilde suçlamaya girişmesin. Kendi kendine bağımlı olan kardeşimizin bu işi çözmesine bırakmasın." Tedavinin irade meselesi değil, profesyonel müdahale gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, ailelerin sürece aktif katılımının önemini vurguladı ve Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden hem birey hem aile olarak destek alınmasını önerdi.

Tehditin Boyutu

Konunun ciddiyetini anlatan Dinç, "Büyük bir tehdit var, büyük bir tehlike var. İnsanımız kumar bağımlılığıyla alakalı çok büyük bedeller ödüyor." ifadelerini kullandı ve erken yaşta başlayan bağımlılığın uzun vadeli etkilerine dikkat çekti.

Çözüm ve Destek

Yeşilay’ın sunduğu hizmetlere değinen Dinç, "Her şehirde Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimiz var, 105 noktada var. Ücretsizler." diyerek destek arayanların mali endişe duymamalarını istedi. Ayrıca hizmete başvuranların verilerinin gizlilik esasına göre korunacağını belirtti.

Kamu ve Dijital Platformlara Çağrı

Dinç, dijital platformların oluşturduğu erişim kolaylığının tuzaklara dönüştüğüne dikkat çekti: "Bir bankanın mobil ödeme sistemine girildiğinde karşısına şans oyunu oyna menüsünün olmaması lazım. Telefon faturasını yatırmak ya da kampanyalardan faydalanmak için bir telekomünikasyon sitesine girildiğinde kumar oynama imkanı olmaması lazım. İnsanlara tuzak kurmamamız lazım." sözleriyle kurumlara düzenleme ve sorumluluk çağrısı yaptı.

