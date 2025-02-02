Kumköy Sahili'nde Yaz Eğlencesi: Antalya Tatilcileri Ağırlıyor

Antalya'nın Kumköy Sahili Tatilcileri Bekliyor

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Kumköy Sahili, yaz aylarında tatil için kurulan çardakların yıkılmasının ardından temizlenerek tatilcileri ağırlamaya başladı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yuvalama alanlarından biri olan bu sahil, hafta sonu doğaseverler ve tatilcilerle dolup taşıyor.

Güneşin ve Deniz'in Keyfini Çıkarıyorlar

Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü sahilde ziyaretçiler, güneşin, denizin ve kumsalın tadını çıkararak keyifli anlar yaşıyor. Özellikle çocuklar, Akdeniz'in ince kumlarında oynarken aileler piknik yaparak güzel bir gün geçiriyorlar.

Karavan Turizmi İçin İdeal Bir Seçenek

Kumköy Sahili, yalnızca günübirlik tatilcilerin değil, karavan turizmi yapanların da gözde rotası haline geldi. Sahilin doğal yapısının korunarak temizlenmesi, karavan sahipleri için ideal bir tatil noktası oluşturdu. Birçok tatilci, deniz kenarında konumlanan karavanlarında konaklayarak doğayla iç içe bir tatil yapmanın tadını çıkarıyor.

Hareketlilik Dronla Görüntülendi

Kumköy Sahili'ndeki tatil hareketliliği, AA ekibi tarafından dronla görüntülendi. Bu görüntüler, sahilin canlı ve hareketli atmosferini gözler önüne seriyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaz aylarında tatil için kurulan çardakların yıkılmasının ardından temizlenen Kumköy Sahili tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Kumköy Sahili, yalnızca günübirlik tatilcilerin değil karavan turizmi yapanların da rotası haline geldi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaz aylarında tatil için kurulan çardakların yıkılmasının ardından temizlenen Kumköy Sahili tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Kumköy Sahili, yalnızca günübirlik tatilcilerin değil karavan turizmi yapanların da rotası haline geldi.