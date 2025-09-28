Kumluca 'Büyük Balığın Peşinde' Yarışması Sona Erdi — Kazananlar Açıklandı

Kumluca'da "Büyük Balığın Peşinde" Yarışması Sona Erdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen "Kumluca Büyük Balığın Peşinde" yarışmasında dereceye girenlere törenle ödülleri dağıtıldı. Etkinlik, Kumluca Belediyesi, Kumluca Sportif Amatör Olta Balıkçıları Derneği (KUMSABDER) ve sponsor firmaların desteğiyle gerçekleşti.

Yarışma ve Katılımcı Mücadelesi

Yarışmanın ikinci gününde amatör balıkçılar, farklı kategorilerde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Organizasyona ilçeye ve farklı illerden yoğun ilgi oldu.

Kazananlar ve Ödüller

En büyük balık kategorisi: Zafer Dukan, Sibza isimli teknesiyle yarışmaya katıldı ve 22,6 kilogram ağırlığındaki kuzu (Sarıkuyruk) cinsi balığı tutarak birinci oldu.

Yakala-bırak kategorisi: Erdem Karacaoğlu, Amore Afload isimli teknesiyle denize bıraktığı 57 santimetre uzunluğundaki lahos cinsi balık ve 342 puanla birinciliği elde etti.

En çok balık tutma kategorisi: Muhammet Demirhan, şehit Bülent Albayrak isimli teknesiyle katılarak 73.2 puanla birinci oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren amatör balıkçılara sponsorlar tarafından karşılanan çeşitli ödüller verildi.

Başkanın ve Organizasyonun Açıklamaları

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de denizlerdeki balık popülasyonunun tanıtılması, sürdürülebilir balıkçılığı sevdirmek adına bu gibi organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın daha kapsamlı şekilde yapılması için ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade eden Avcıoğlu, "Çok güzel bir yarışma oldu. İlçemizde değişik illerden gelen amatör balıkçıları misafir ettik. Emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. İlginin fazla olması bizleri çok mutlu etti. İnşallah gelecek yıl daha kapsamlı düzenleyeceğiz." dedi.

Yarışma organizatörlerinden KUMSABDER Başkanı Erhan Aydoğmuş da yarışmayı amatör balıkçılığı sevdirmek, gelecek nesillere sürdürülebilir balık avı serüvenini aktarabilmek için düzenlediklerini kaydetti.

