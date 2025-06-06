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Kumluca'da Kurban Bayramı Geleneği: Çocuklara Şeker Dağıtıldı

Kumluca'da bayram namazı sonrası çocuklara şeker dağıtma geleneği, bu yıl da unutulmadı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 10:33
Kumluca'da Kurban Bayramı Geleneği: Çocuklara Şeker Dağıtıldı

Kumluca'da Çocuklara Şeker Dağıtma Geleneği Devam Ediyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, bayramların vazgeçilmez geleneği olan çocuklara şeker dağıtma etkinliği, Kurban Bayramı'nda da gerçekleşti. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan Belen Mahallesi, bu bayramda da aynı coşku ile bir araya geldi.

Bayram Namazının Ardından Eğlence

Mahalle sakinleri, bayram namazı için camiye çocuklarıyla birlikte geldi. Namaz çıkışında cemaat, aldıkları şekerleri cami bahçesindeki brandaların üzerine dökerek karıştırdı. Daire şeklinde sıralanan çocuklara eşit olarak şeker dağıtıldı. Dağıtımın ardından imam tarafından "Amin" duası yapıldı.

Büyükanne Ali Altekin’in Anıları

Mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Ali Altekin, çocukluğundan bu yana bu geleneklerin devam ettiğini belirtti. Altekin, "Bayram namazları sonrası 'Amin' duası ve çocuklara şeker dağıtma, köyümüzün, mahallemizin çok eski bir geleneğidir. Bizler de bu geleneği sürdürmek istiyoruz. Her bayram çok uzaklardan bile mahalle sakinlerimiz çocuklarıyla gelir, bu güzelliği yaşatır."

Ali Altekin, benzer geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine de dikkat çekti. Bu bayramda mahallede yaşanan etkinlik, Kumluca'nın kültürel zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yıllardır devam eden çocuklara şeker dağıtma geleneği, Kurban...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yıllardır devam eden çocuklara şeker dağıtma geleneği, Kurban Bayramı'nda da sürdürüldü.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yıllardır devam eden çocuklara şeker dağıtma geleneği, Kurban...

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yıllardır devam eden çocuklara şeker dağıtma geleneği, Kurban Bayramı'nda da sürdürüldü.

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