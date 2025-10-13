Kumru ai: Türkiye'nin Yerli Yapay Zekası ChatGPT ve Gemini'ye Rakip

VNGRS tarafından geliştirilen Kumru, 7,4 milyar parametreli Türkçe odaklı model; düşük donanım gereksinimi ve mobil uyumlu Kumru-2B ile dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 08:59
Kumru ai: Türkiye'nin Yerli Yapay Zekası ChatGPT ve Gemini'ye Rakip

Kumru ai: Türkiye'nin yeni yapay zeka gururu

Türkiye, yerli yapay zeka alanında önemli bir adım atarak VNGRS tarafından geliştirilen Kumru ai modelini tanıttı. Model, ChatGPT ve Gemini gibi uluslararası çözümlere rakip olabilecek yetenekleri ve özellikle Türkçe dilindeki üstün anlama kapasitesi ile teknoloji gündeminde öne çıkıyor.

Kumru nedir ve neler yapabilir?

İstanbul merkezli VNGRS tarafından geliştirilen Kumru, Meta'nın LLaMA-3 mimarisi temel alınarak tasarlanmış bir dil modeli olup 7,4 milyar parametreye sahip. Bu yapı, Kumru'nun karmaşık metinleri anlamasını, özetlemesini ve sorulara tutarlı yanıtlar vermesini sağlıyor. Modeli diğerlerinden ayıran en önemli özellik, tamamen Türkçe veri setleriyle eğitilmiş olması; böylece dilin zenginliği ve kültürel nüansları yakalayabiliyor.

Kumru ai: Türkiye'nin Yerli Yapay Zekası ChatGPT ve Gemini'ye Rakip

Herkes için yapay zeka: erişilebilirlik avantajı

Yapay zeka modelleri genelde büyük sunucular ve pahalı donanımlar gerektirir. Ancak Kumru, VNGRS mühendislerinin optimizasyon çalışmaları sayesinde bu algıyı kırıyor. Model, 16 GB VRAM gibi standart bir oyuncu veya tasarımcı bilgisayarında bile sorunsuz çalışabiliyor ve erişilebilirliği artırıyor.

Eğitim süreci ve teknik ayrıntılar

Kumru'nun başarısının arkasında 45 günlük yoğun bir eğitim süreci bulunuyor. Eğitim sırasında dünyanın güçlü işlemcileri arasında yer alan NVIDIA H100 ve H200 GPU'ları kullanıldı. Model, 26 farklı kategoriden derlenen 500 GB büyüklüğünde bir Türkçe veri setiyle beslendi. Eğitimin ilk aşamasında 300 milyar, ikinci aşamasında ise 1 milyon örnek işlenerek dil becerileri güçlendirildi.

Mobil uyumlu versiyon: Kumru-2B

VNGRS, yapay zekayı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla daha küçük ve hafif bir versiyon geliştirdi. Kumru-2B adıyla sunulan bu açık kaynaklı model, 2 milyar parametreye sahip ve sadece 4,8 GB bellekle çalışabiliyor. Kumru-2B, Hugging Face üzerinden geliştiricilere sunularak akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlarda bile kullanım imkanı sağlıyor.

Kumru hem yerli teknoloji ekosistemini güçlendirme hem de Türkçe doğal dil işleme alanında uluslararası rekabette söz sahibi olma potansiyeli taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kumru ai: Türkiye'nin Yerli Yapay Zekası ChatGPT ve Gemini'ye Rakip
2
Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme
3
Hamas, Gazze'deki İsrailli Esirleri Kızılhaç Heyetine Teslim Etmeye Başladı
4
Diyarbakır Merkezli Silah ve Mühimmat Operasyonu: 19 Tutuklama
5
Fatih Erbakan Sivas İl Kongresi'nde: Filistin ve Doğu Türkistan Vurgusu
6
Trump'ın Ziyareti: İsrail Polisi Tel Aviv-Kudüs Otoyolunu Kapattı
7
Ayşe Berris Ekinci New York’ta BM 80. Genel Kurulu Marjında Temaslarda Bulundu

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade