Kumru ai: Türkiye'nin Yerli Yapay Zekası ChatGPT ve Gemini'ye Rakip

Kumru ai: Türkiye'nin yeni yapay zeka gururu

Türkiye, yerli yapay zeka alanında önemli bir adım atarak VNGRS tarafından geliştirilen Kumru ai modelini tanıttı. Model, ChatGPT ve Gemini gibi uluslararası çözümlere rakip olabilecek yetenekleri ve özellikle Türkçe dilindeki üstün anlama kapasitesi ile teknoloji gündeminde öne çıkıyor.

Kumru nedir ve neler yapabilir?

İstanbul merkezli VNGRS tarafından geliştirilen Kumru, Meta'nın LLaMA-3 mimarisi temel alınarak tasarlanmış bir dil modeli olup 7,4 milyar parametreye sahip. Bu yapı, Kumru'nun karmaşık metinleri anlamasını, özetlemesini ve sorulara tutarlı yanıtlar vermesini sağlıyor. Modeli diğerlerinden ayıran en önemli özellik, tamamen Türkçe veri setleriyle eğitilmiş olması; böylece dilin zenginliği ve kültürel nüansları yakalayabiliyor.

Herkes için yapay zeka: erişilebilirlik avantajı

Yapay zeka modelleri genelde büyük sunucular ve pahalı donanımlar gerektirir. Ancak Kumru, VNGRS mühendislerinin optimizasyon çalışmaları sayesinde bu algıyı kırıyor. Model, 16 GB VRAM gibi standart bir oyuncu veya tasarımcı bilgisayarında bile sorunsuz çalışabiliyor ve erişilebilirliği artırıyor.

Eğitim süreci ve teknik ayrıntılar

Kumru'nun başarısının arkasında 45 günlük yoğun bir eğitim süreci bulunuyor. Eğitim sırasında dünyanın güçlü işlemcileri arasında yer alan NVIDIA H100 ve H200 GPU'ları kullanıldı. Model, 26 farklı kategoriden derlenen 500 GB büyüklüğünde bir Türkçe veri setiyle beslendi. Eğitimin ilk aşamasında 300 milyar, ikinci aşamasında ise 1 milyon örnek işlenerek dil becerileri güçlendirildi.

Mobil uyumlu versiyon: Kumru-2B

VNGRS, yapay zekayı daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla daha küçük ve hafif bir versiyon geliştirdi. Kumru-2B adıyla sunulan bu açık kaynaklı model, 2 milyar parametreye sahip ve sadece 4,8 GB bellekle çalışabiliyor. Kumru-2B, Hugging Face üzerinden geliştiricilere sunularak akıllı telefonlar ve tabletler gibi mobil cihazlarda bile kullanım imkanı sağlıyor.

Kumru hem yerli teknoloji ekosistemini güçlendirme hem de Türkçe doğal dil işleme alanında uluslararası rekabette söz sahibi olma potansiyeli taşıyor.