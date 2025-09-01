Kunar'da 6.0 Büyüklüğünde Deprem: 250'den Fazla Ölü, 500'den Fazla Yaralı

Kunar'da 6,0 Büyüklüğünde Deprem: Ağır Can ve Mal Kaybı

Olayın Detayları ve Müdahale Çalışmaları

Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde meydana gelen 6,0 büyüklüğündeki deprem sonucu, yetkililerin verdiği bilgiye göre 250'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 500'den fazla kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde gerçekleşti.

Afganistan Enformasyon Bakanlığı yetkilisi, depremden en çok etkilenen bölgenin Kunar olduğunu ve yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi. Kurtarma çalışmaları helikopterlerle yürütülüyor ve bölgeye merkezî yönetim ile çevre vilayetlerden ekipler sevk ediliyor.

Yetkili, ilk belirlemelere göre ölü sayısının 250'den fazla olduğunu, yaralı sayısının ise 500'ün üzerinde olduğunu; ölü sayısının artmasının beklendiğini ifade etti.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremde can kayıplarını doğruladı ve "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." dedi. Mücahid, yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını ve "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynakların kullanılacağını" belirtti.

Yerel yetkililer, bu depremi ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olarak nitelendirdi. Bölgede en az iki artçı sarsıntı kaydedildi; bunlardan birinin 5,2 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Afganistan-Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda ve yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Arama-kurtarma faaliyetleri sürerken, altyapı hasarının boyutu ve can kayıplarının kesin sayısı hakkında yetkililerden gelecek yeni açıklamalar bekleniyor.