Künkcü'den TÜRMOB’a Sert Tepki: AYESOB Esnafın Yanında

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, TÜRMOB’un açıklamalarını itibarsızlaştırma girişimi olarak nitelendirdi

Aydın Esnaf Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gerekçe gösterilerek TÜRMOB tarafından esnaf ve sanatkar odalarına yöneltilen eleştirilerin açık bir itibarsızlaştırma girişimi olduğunu belirterek sert tepki gösterdi. Künkcü, tarafları sağduyuya, uzlaşıya ve ortak akla davet etti.

AYESOB salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına AYESOB Başkanvekilleri Yüksel Sabancı ve Salih Kozalı ile oda başkanları ve genel sekreterler katıldı. Toplantıda konuşan Künkcü, TÜRMOB’un açıklamalarını hedef göstererek, bunun meslek sınırlarını zorladığını söyledi.

'TÜRMOB haddini aşmış'

Künkcü, 'Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından, 586 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gerekçe gösterilerek esnaf ve sanatkar odalarını hedef alan açıklamalar, haddini aşmış, meslek sınırlarını zorlayan ve kamuoyunu yanıltan bir boyuta ulaşmıştır' ifadelerini kullandı. Esnaf odalarını yetersizlik ve sorumsuzlukla yaftalamaya yönelik yaklaşımı kesin bir dille reddettiklerini vurguladı.

'26 yıldır bu görevi yapıyoruz'

Künkcü, esnaf ve sanatkar odalarının 5362 sayılı Kanun ile kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olduğunu hatırlattı. '1999 yılında başlanan basit usulle vergilendirmeyle ilgili muhasebe kayıtları, 26 yıldır biz esnaf ve sanatkarlar odaları bünyesinde tutulmaktadır' diyen Künkcü, odaların kayıt altına alma ve belge düzeninin sağlanmasında hayati görevler üstlendiğini belirtti. Amaçlarının muhasebecilerle rekabet değil, esnafa hizmet olduğunu söyledi.

Tebliğin amacı ve esnafın uyum sorunu

Künkcü, 586 sayılı tebliğin mali müşavirleri devre dışı bırakmayı amaçlamadığını; gerçek usule geçiş sürecini kolaylaştırmayı, kayıt dışılıkla mücadeleyi güçlendirmeyi ve esnafı ağır mali yüklerin altında ezdirmemeyi hedeflediğini ifade etti. E-fatura, e-defter ve dijital uygulamaların zorunlu hale gelmesinin, altyapı ve dijital okuryazarlık konusunda sınırlı olan milyonlarca esnaf için ciddi uyum sorunları doğuracağını vurguladı.

'Bu dili kullananlar kendilerini sorgulamalı'

Künkcü, denetim yetkisinin Vergi İdaresi Başkanlığı’na ait olduğunu, esnaf odalarının denetçi değil rehber ve yönlendirici olduğunu belirtti. Ayrıca 3568 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş meslek mensuplarının çalışması veya gözetimi altında işlemlerin yürütüleceğini hatırlattı. 'Esnaf odalarını "oy kaygısıyla hareket eden yapılar" olarak nitelendirmek, iftira niteliğinde, ağır ve kabul edilemez bir suçlamadır' şeklinde tepki gösterdi.

Ekonomik adalet ve hukuki sorular

Künkcü, 'Mükellef fakirken, muhasebeci zenginleşiyorsa burada bir adaletsizlik yok mudur?' diye sorarak, defter tasdik ve muhasebe ücretleri konusunda sorgulamanın gerekliliğine dikkat çekti. TÜRMOB’un fiilen zorunlu aracı haline getirilmesinin hukuk devleti ilkesiyle çeliştiğini, bu ayrıcalıkların ne zaman ve hangi yetkiyle verildiğinin sorgulanacağını belirtti.

'Esnaf ağırbaşlıdır, sabırlıdır ancak haksızlığa boyun eğmez'

Künkcü, esnaf odalarının sağduyulu ama teslim olmayan kurumlar olduğunu belirterek, geçmişteki sessizlik ile bugün yapılan yüksek perdeli açıklamaların çeliştiğini vurguladı. Esnafın yanında olunup olunmadığı, ağır vergi denetimlerine karşı kimin tepki gösterdiğinin sorgulanacağını ifade etti.

İş birliği çağrısı

Konuşmasını, esnafın kayıt dışına itilmesine, küçük işletmelerin ağır maliyetler altında ezilmesine ve odaların haksız şekilde itibarsızlaştırılmasına izin verilmeyeceğini belirterek sürdüren Künkcü, düzenlemenin esnaf lehine olduğunu, geri adım isteyenlerin önce küçük esnafın gerçek sorunlarını konuşmaları gerektiğini söyledi. Tüm tarafları tehditkâr ve ayrıştırıcı dilden kaçınmaya, iş birliği ve ortak aklı tercih etmeye davet etti.

Toplantı, AYESOB Muhasebe Danışmanı Selim Özbayrak'ın katılımcılara yaptığı teknik bilgilendirme sunumunun ardından sona erdi.

