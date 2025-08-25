Kur'an-ı Kerim'e Hakaret ve Çocuk Tacizi İddiası: Y.T.N Ankara'da Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret edici tavırlar sergileyen ve çocuklara yönelik cinsel taciz iddiasıyla aranan kişinin yakalandığını duyurdu.

Olayın Detayları

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerde Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren davranışların görüldüğünü belirtti. Açıklamada, söz konusu kişinin 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettiği ifade edildi.

Soruşturma ve Yakalama

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda şüpheli Y.T.N.'nin Ankara'da yakalandığı bildirildi.

Yerlikaya, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etme kararlılığının sürdürüleceğini vurguladı.