DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,6 1,45%
ALTIN
4.439,72 -0,18%
BITCOIN
4.587.006,57 0,66%

Kur'an-ı Kerim'e Hakaret ve Çocuk Tacizi İddiası: Y.T.N Ankara'da Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve çocuk tacizi iddiasıyla aranan Y.T.N'nin Ankara'da yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 21:38
Kur'an-ı Kerim'e Hakaret ve Çocuk Tacizi İddiası: Y.T.N Ankara'da Yakalandı

Kur'an-ı Kerim'e Hakaret ve Çocuk Tacizi İddiası: Y.T.N Ankara'da Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret edici tavırlar sergileyen ve çocuklara yönelik cinsel taciz iddiasıyla aranan kişinin yakalandığını duyurdu.

Olayın Detayları

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerde Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren davranışların görüldüğünü belirtti. Açıklamada, söz konusu kişinin 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettiği ifade edildi.

Soruşturma ve Yakalama

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sonucunda şüpheli Y.T.N.'nin Ankara'da yakalandığı bildirildi.

Yerlikaya, toplumun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etme kararlılığının sürdürüleceğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı
2
Antalya'da Pastanede 2 Kişiyi Öldüren Oda Başkanı İntihar Etti
3
Muğla Milas'ta Silahlı Saldırı: 43 Yaşındaki Kadın Öldü
4
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda hayatını kaybeden Cengiz Kalyoncu Gaziantep'te defnedildi
5
İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek
6
Filistin: İsrail'in Kudüs'teki Kiliselere 'Eşi Görülmemiş Saldırı' İddiası
7
Nevşehir'de Kızılırmak'ta Boğulma: Ürgüp'te 3 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu