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Kuraklık Lüleburgaz Deresi'ni Yosun Kapladı

Kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı ve çevreye kötü koku yaymaya başladı.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 11:36
Kuraklık Lüleburgaz Deresi'ni Yosun Kapladı

Kırklareli'nin etkileyici doğal zenginliklerinden biri olan Lüleburgaz Deresi, kuraklık nedeniyle yaşadığı debi düşüşü sonucunda yosun kaplandı. Derenin ismi, bulunduğu ilçeden geliyor ve son durumu endişe verici bir tablo sergiliyor.

Yosun oluşumu, özellikle Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü çevresinde belirgin bir şekilde görülmekte. Bu durum, hem su ekosistemine hem de çevredeki yaşam alanlarına tehdit oluşturuyor.

Yosun kaplı dereden yayılan kötü koku, bölge halkını rahatsız ederken, Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere numune almak için bölgeye geldi. Durumun ciddiyeti, çevre analizi ve müdahale gerekliliğini gözler önüne seriyor.

Kırklareli'nin kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla...

Kırklareli'nin kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı.

Kırklareli'nin kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla...

Kırklareli'nin kuraklık nedeniyle debisi düşen Lüleburgaz Deresi'nin yüzeyi yosunla kaplandı.

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