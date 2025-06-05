Kurban Bayramı Arifesinde Şehitliklere Yoğun Ziyaret

Ankara'da Şehitliklere Ziyaret Yoğunluğu

Ankara'da Kurban Bayramı arifesinde, şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu gözlemlendi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren Cebeci Askeri Şehitliği, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gelen ziyaretçiler, kabirler başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve mezarlara su dökerek anma gerçekleştirdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın Etkinlikleri

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Aynı zamanda kabirlere karanfil bırakıldı ve çocuklara hediyeler verildi. Vakfın Başkanı gazi Lokman Aylar, şehit ailelerinin bayram coşkusunun hüzünle iç içe geçtiğini belirtti.

Şehit Ailelerinin Duyguları ve İfadeleri