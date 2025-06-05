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Kurban Bayramı Arifesinde Şehitliklere Yoğun Ziyaret

Ankara'da Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde yoğun ziyaretler gerçekleşti. Aileler, dualar ve anma etkinlikleri ile şehitleri andı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 16:37
Kurban Bayramı Arifesinde Şehitliklere Yoğun Ziyaret

Ankara'da Şehitliklere Ziyaret Yoğunluğu

Ankara'da Kurban Bayramı arifesinde, şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu gözlemlendi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren Cebeci Askeri Şehitliği, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gelen ziyaretçiler, kabirler başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve mezarlara su dökerek anma gerçekleştirdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın Etkinlikleri

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi. Aynı zamanda kabirlere karanfil bırakıldı ve çocuklara hediyeler verildi. Vakfın Başkanı gazi Lokman Aylar, şehit ailelerinin bayram coşkusunun hüzünle iç içe geçtiğini belirtti.

Şehit Ailelerinin Duyguları ve İfadeleri

Aylar, şehit aileleri ve gazilerin bayramını tebrik ederek, "Terörsüz Türkiye sürecini her zaman destekledik""Türkiye’de terörün bitmesini en fazla biz istiyoruz"

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Kale'nin annesi Perihan Kale, oğlunun kabrini ziyaret ettiğinde onu yanındaymış gibi hissettiğini dile getirerek, "Şehit olalı 19 yıl oldu, bir yavrusu var, şimdi üniversitede okuyor"

2005 yılında Hakkari'de şehit düşen Piyade Çavuş Ender Alper'in gazisi Mehmet Eğin ise, şehit ailelerini yalnız bırakmamak amacıyla şehitlikte yer aldıklarını belirtti.

Ankara'da Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken...

Ankara'da Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliği, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gelenler, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, mezarlara su döktü.

Ankara'da Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken...

Ankara'da Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Cebeci Askeri Şehitliği, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne gelenler, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, mezarlara su döktü.

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