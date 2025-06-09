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Kurban Bayramı Dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Yoğunluk Devam Ediyor

Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor, polis ve jandarma denetimleri sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.06.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 09.06.2025 17:19
Kurban Bayramı Dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Yoğunluk Devam Ediyor

Kurban Bayramı tatilinin 4. gününde, İstanbul-İzmir Otoyolu’nda dönüş trafiği yoğunlaşmaya devam ediyor. Otoyolun Bursa kesiminde sürücüler, özellikle Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde akıcı yoğunlukla karşı karşıya kalıyor.

Bu yoğunluk, tatil dönüşü yol alacak vatandaşlar için zorlu anlar yaşatabilirken, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması adına belirlenen güzergahlarda denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, sürücülere uyulması gereken kurallar ve dikkatli olmaları hususunda çeşitli uyarılarda bulunuyor. Bayram tatili sonrası güvenli bir dönüş için vatandaşların önlemler alması büyük önem taşıyor.

Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk...

Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden vatandaşlar, özellikle otoyolun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde akıcı yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk...

Kurban Bayramı tatilinin 4'üncü gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatili dönüşünde İstanbul-İzmir Otoyolu'nu tercih eden vatandaşlar, özellikle otoyolun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde akıcı yoğunluk oluşturdu.

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