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Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Zirai don felaketi sonrası çiftçilere müjdeli haber! Ödemeler Kurban Bayramı'ndan sonra ağaç başına yapılacak.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:46
Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Müjdeli Destek Ödemeleri Geliyor

Türkiye genelinde tarım arazilerinde büyük hasara yol açan zirai don felaketinin ardından, çiftçilerin merakla beklediği destek ödemeleri için müjdeli bir gelişme yaşandı. AK Parti Malatya Milletvekili ve Zirai Don Meclis Araştırma Komisyonu Başkanvekili Bülent Tüfenkci, çiftçilere yönelik destek ödemelerinin Kurban Bayramı sonrasında başlayacağını duyurdu.

Zirai Don Desteklerinin Detayları

Uzun süredir gündemi meşgul eden ve birçok üreticiyi mağdur eden zirai don felaketinin ardından devletin alacağı adımlar büyük bir merak konusuydu. Tüfenkci, bu ödemelerin ağaç başına gerçekleştireceğini ve her bir ağacın uğradığı zararlar doğrultusunda daha adil bir ödeme yapılacağını bildirdi.

Kurban Bayramı'ndan Sonra Hesaplara Geçecek

Çiftçilerin yüreğine su serpen açıklamalarda bulunan Tüfenkci, destek ödemelerinin Kurban Bayramı’nın hemen ardından hesaplara geçeceğini belirtti. Böylece, mağduriyet yaşayan üreticilere önemli bir destek sağlanmış olacak.

Ağaç Başına Destek İmkanı

Destek ödemeleriyle ilgili dikkat çeken bir diğer husus ise, bu kez ödemelerin dönüm başına değil, doğrudan ağaç başına yapılacak olması. Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı ve sigortası bulunan üreticiler, bu yeni düzenleme sayesinde masraflarının önemli bir kısmını karşılama fırsatına sahip olacak.

TARSİM Sigortası Olanlar için Özel Prosedür

Zirai dondan etkilenen üreticilerin durumu değerlendirilirken, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigortası bulunan çiftçilerin işlemlerinin farklı bir prosedürle yürütüleceği vurgulandı. Tüfenkci, TARSİM sigortası olan üreticilerin hasar tespit ve ödeme süreçlerinin kendi özel mevzuatları çerçevesinde ilerleyeceğini ifade etti.

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