Kurban Bayramı'nda THY'den sevindiren haber! 90 ek sefer ilave edildi

THY'den bayram tatili için 90 ek sefer kararı

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili için güzel bir haber verdi. Şirket, bayram yoğunluğunu göz önünde bulundurarak mevcut uçuşlarına ek olarak 90 yeni sefer planladığını duyurdu.



THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilave seferler 13-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 90 seferden 18'i AJet tarafından icra edilecek. Hava yolu şirketi, taleplere göre ek seferlerde güncelleme yapabileceğini de belirtti.

Bu sayede:

Ailenizle ve sevdiklerinizle bayramı bir araya geçirebilmeniz için daha fazla uçak bileti seçeneğiniz olacak.

Uçak bileti fiyatları daha dengeli bir seyir izleyecek.

Havalimanlarında yoğunluk azalacak ve seyahatiniz daha keyifli hale gelecek.

THY'nin ek sefer programı hakkında detaylı bilgi almak için:

THY web sitesini ve mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.

444 1 849 numaralı telefondan THY Çağrı Merkezi'ne ulaşabilirsiniz.

THY'nin resmi sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Kurban Bayramı'nı ailenizle ve sevdiklerinizle bir araya geçirmek için THY'nin ek seferlerinden faydalanabilirsiniz.