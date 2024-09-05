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Küresel Gıda Krizi: Acil Yardıma İhtiyaç Duymayan Nüfus Artıyor

Küresel Gıda Krizi Raporu, kıtlık yaşayanların sayısının 2024'te 1,9 milyona çıkacağını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 21:47
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 21:47
Küresel Gıda Krizi: Acil Yardıma İhtiyaç Duymayan Nüfus Artıyor

Küresel Gıda Krizi Raporu Güncellendi

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından oluşturulan Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ, 2023 Küresel Gıda Krizi Raporu'nun yıl ortası güncellemesini duyurdu. Bu rapora göre, "felaket/kıtlık" seviyesinde bulunan ya da bu duruma düşmesi beklenen insan sayısının 2023 yılında 705 bin, 2024 yılında ise 1,9 milyona çıkacağı öngörülüyor.

Açlıkta Artış Sebepleri

İçinde bulunduğumuz dönemde gıda güvensizliğinin artmasının başlıca nedenleri arasında çatışmalar, aşırı iklim olayları ve ekonomik şoklar yer alıyor. Rapor, IPC 5. aşamasındaki "felaket/kıtlık" durumunda olan insanların sayısının, 2023’te 5 ülke ve bölgede 705 bin iken, 2024’te 4 ülke ve bölgede 1.9 milyon olarak belirlendiğini ortaya koydu. Bu rakam, raporda kaydedilen en yüksek sayı olma özelliği taşıyor.

Sudan ve Gazze Şeridi'nin Durumu

Raporda, Sudan’ın Zamzam kampındaki felaket düzeyinde gıda güvensizliğinin devam etmekte olduğu ve bu durumun Ekim 2024’e kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi. Ayrıca, ortalama 25,6 milyon kişinin, 2023’ün haziran-eylül döneminde yüksek seviyede akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldığı tahmin ediliyor. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %26’lık bir artış anlamına geliyor.

Gazze Şeridi ise, tarihsel olarak "en şiddetli gıda krizi çeken yer" olmaya devam ediyor. Raporda yer alan bilgilere göre, 2024 yılı Mart-Nisan döneminde, bölgedeki 2,2 milyon kişinin acil gıda ve geçim yardımına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

Acil Durumdaki Diğer Ülkeler

Ağustos 2024’te 1 milyondan fazla insanın IPC 4. aşamasındaki "acil durum" düzeyinde kaldığı ülkeler arasında yer alan ülkeler şunlar: Sudan (8,5 milyon kişi), Afganistan (3,6 milyon kişi), Kongo Demokratik Cumhuriyeti (2,9 milyon kişi), Myanmar (2,7 milyon kişi), Güney Sudan (2,3 milyon kişi), Pakistan (2,2 milyon kişi), Haiti (1,6 milyon kişi) ve Nijerya (1 milyon kişi).

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