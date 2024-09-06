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Küresel Isınma Alarmı: 2024 Yılı Sıcaklık Rekorlarıyla Geliyor

Copernicus raporu, 2024'ün en sıcak yıl olacağını ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:02
Küresel Isınma Alarmı: 2024 Yılı Sıcaklık Rekorlarıyla Geliyor

Küresel Isınma İle İlgili Korkutucu Veriler

Avrupa Birliği'nin uzaydan izleme sistemi Copernicus, 2024'ün muhtemelen "en sıcak yıl" olacağına dair alarm veriyor. Yıldızların altında, bu yaz yaşanan aşırı hava olayları, insan yaşamını ve gezegenin dengesini tehdit eden ciddi sonuçlar doğuracak gibi görünüyor.

Copernicus'in Korkutucu Raporu

Copernicus'un yayımladığı son rapor, bu yazın hem Avrupa'da hem de dünya çapında "en sıcak yaz" olarak kaydedildiğini ortaya koydu. Rapordaki bulgular, sürdürülebilir yaşam tarzının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Uzmanlardan Korkutarak Uyarılar

Brüksel merkezli Uluslararası Kutup Araştırmaları Kurumu'nun uzmanı Henri Robert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İklim değişikliği ile ortaya çıkan aşırı hava olayları, giderek daha sık ve yoğun bir şekilde deneyimleyeceğiz. Bu da atmosferdeki sera gazı konsantrasyonu ile doğrudan ilişkili," dedi.

Robert, sıcaklık rekorlarının kırılmasının, iklimin kesinlikle ısındığının bir kanıtı olduğunu belirtti ve bu durumun organik yaşam üzerinde yıkıcı etkilerin yaşanabileceğini ciddi şekilde vurguladı.

Sera Gazı Emisyonlarını Azaltmak Şart

Uzman, yapılması gereken en önemli adımın sera gazı emisyonlarını azaltmak olduğunu ifade ederek, bu konuda daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına geçilmesi çağrısında bulundu.

AB Komisyonu'ndan Değerlendirme

AB Komisyonu sözcüsü Tim McPhie, yaptığı değerlendirmede, "Bu veriler artık maalesef sürpriz değil," dedi. McPhie, iklim risklerine karşı hazırlıklılık çağrısının önemine dikkat çekti.

Aynı zamanda Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) raporunda, Avrupa'nın dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğu ve iklimin enerji, gıda güvenliği, ekosistemler, altyapı ve su kaynakları üzerinde ciddi tehditler oluşturduğuna vurgu yapıldı. AÇA, eylem alınmadığı takdirde bu tehditlerin "felakete" dönüşebileceğini açıkladı.

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