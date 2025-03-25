Küresel Sağlık Çalışanları, İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

Küresel Sağlık Çalışanları, İsrail'in Nasır Hastanesine yönelik saldırıyı şiddetle kınadı ve acil uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 13:13
Küresel Sağlık Çalışanları, İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

Küresel Sağlık Çalışanları platformu, dünyanın dört bir yanından sağlıkçıların bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluk olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Platformun yaptığı yazılı açıklamada, 'İsrail güçleri tarafından Nasır Hastanesine yönelik vahşi saldırı karşısında öfkemizi ve derin üzüntümüzü dile getiriyoruz' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir sağlık tesisinin kasten hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk tarafından açıkça yasaklandığı hatırlatılarak, bu saldırının yaralı hastaların hayatlarını kaybetmesine yol açtığı belirtildi. Saldırının tüm dünyanın gözü önünde ve canlı yayında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Platform, 'Hastaneler savaş alanı değildir. Hastalar hedef değildir. Sağlık çalışanları düşman değil' vurgusunu yaparak, bu tür saldırıların insanlığa karşı bir saldırı olduğuna ve acil bir küresel tepki gerektirdiğine dikkat çekti.

Açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin acilen uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı ve 'Sorumlu tüm taraflar, uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir' denildi. Ayrıca, Gazze’ye insani yardım ve tıbbi personelin engelsiz girişine izin verilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu, 23 Mart'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin cerrahi bölümünü bombalamış; bu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, Hamas siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un da yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olmasının yanı sıra çok sayıda hasta ve yaralıyı barındırmaktadır.

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail ordusu Gazze'deki çok sayıda sağlık kuruluşunu hedef almakta olup, bu saldırılar sonucunda toplamda 34 hastane hizmet dışı kalmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Zam Talebi: Tüm Ünvanlar İçin Adalet İstiyoruz
2
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı
3
Husiler, İsrail'in Havalimanına Saldırı Düzenledi
4
Maltepe'de Gece Kuyumcu Soygunu: 2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalındı
5
DMM, Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumunu Açıkladı
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
7
Antalya'da Gazi İlhan Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği