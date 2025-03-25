Küresel Sağlık Çalışanları, İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

Küresel Sağlık Çalışanları platformu, dünyanın dört bir yanından sağlıkçıların bir araya gelerek oluşturduğu bir topluluk olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Platformun yaptığı yazılı açıklamada, 'İsrail güçleri tarafından Nasır Hastanesine yönelik vahşi saldırı karşısında öfkemizi ve derin üzüntümüzü dile getiriyoruz' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir sağlık tesisinin kasten hedef alınmasının uluslararası insancıl hukuk tarafından açıkça yasaklandığı hatırlatılarak, bu saldırının yaralı hastaların hayatlarını kaybetmesine yol açtığı belirtildi. Saldırının tüm dünyanın gözü önünde ve canlı yayında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Platform, 'Hastaneler savaş alanı değildir. Hastalar hedef değildir. Sağlık çalışanları düşman değil' vurgusunu yaparak, bu tür saldırıların insanlığa karşı bir saldırı olduğuna ve acil bir küresel tepki gerektirdiğine dikkat çekti.

Açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıya ilişkin acilen uluslararası bir soruşturma başlatılması çağrısı yapıldı ve 'Sorumlu tüm taraflar, uluslararası hukuk önünde hesap vermelidir' denildi. Ayrıca, Gazze’ye insani yardım ve tıbbi personelin engelsiz girişine izin verilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu, 23 Mart'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin cerrahi bölümünü bombalamış; bu saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, Hamas siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un da yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Nasır Hastanesi, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olmasının yanı sıra çok sayıda hasta ve yaralıyı barındırmaktadır.

7 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail ordusu Gazze'deki çok sayıda sağlık kuruluşunu hedef almakta olup, bu saldırılar sonucunda toplamda 34 hastane hizmet dışı kalmıştır.