Küresel Sumud Filosu Aktivistleri Arslan ve Şimşek Alanya'da Karşılandı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler Alpaslan Arslan ile Hakan Şimşek, Antalya'nın Alanya ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Karşılama töreni

Aktivistleri, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Buluşma, yerel dayanışma ve destek görüntüleriyle sürdü.

Arslan'ın değerlendirmesi

Arslan, alanda yaptığı konuşmada Sumud Filosu'nun dünyaya önemli bir mesaj verdiğini vurguladı. Olayı anlatırken İsrail'in takibini ve müdahalesini şu sözlerle ifade etti: "İsrail'in bu kadar acemice tavır sergilemesi bizi çok şaşırttı. İsrail'in bu konularda ne kadar beceriksiz olduğunu gördük."

Arslan, gözlemlerinin kendilerine özgüven kazandırdığını belirterek, İsrail'i "kötü bir şirket gibi yönetilen" bir yapı olarak nitelendirdi ve zihinlerindeki İsrail imajının sarsıldığını söyledi. Ayrıca, sürecin sonunda aktivistlerin moralinin yüksek olduğunu ve "Zorluk çekmedik, hatta son 3 gün artık bunlar gitsin moduna getirmiştik İsrail askerlerini. Bu da bizim için umut vadeden bir durumdu. İnşallah ufak bir rüzgarda yıkılabilecek bir devlet oldukları kanaatimiz daha da netleşti." ifadelerini kullandı.

Şimşek'in sözleri

Hakan Şimşek ise Sumud Filosu ile Gazze yolundayken meydanlarda toplanan vatandaşların kendilerine güç verdiğini belirtti. Sürecin zorluğuna ve yaşadıkları sıkıntılara değinen Şimşek, aldıkları eğitimlerin karşılaşabilecekleri riskleri iyi bildirmelerini sağladığını söyledi.

Şimşek, karşılarındaki güç hakkında şöyle konuştu: "Her şeyi yapabilirlerdi. Ama Sumud'un kararlılığı ile tekneye binen hiç bir aktivist geri adım atmadı. Sonuçta büyük bedeller ödemek de vardı, çılgın ve dramatik müdahalelerle karşı karşıya kalınabilirdi. Ama bugüne kadar 77 yıldır Filistin'in son 2 yıldır da Gazze'nin ödemiş olduğu bedellerin yanında bizim ödediğimiz bedelin önemi yoktu."

Alanya'daki karşılama, hem aktivistlerin yaşadıklarının paylaşılması hem de yerel destek mesajlarının iletilmesi açısından anlamlı bir buluşma olarak kayda geçti.

