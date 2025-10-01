Küresel Sumud Filosu: Gazze'ye 3 Deniz Mili Uzaklıkta 20'den Fazla İsrail Unsuru Tespit Edildi

Filodan radar ve sosyal medya paylaşımıyla gelen uyarı

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırma ve İsrail ablukasını kırma amacıyla ilerlerken radarlarında 3 deniz mili mesafede 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit ettiğini duyurdu.

Filonun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, tespit edilen gemilerin filoya yalnızca 3 deniz mili uzaklıkta olduğu ve bu unsurların İsrail donanmasına ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, tehdit ve taciz girişimlerine rağmen amaçlarından vazgeçmeyecekleri vurgulandı: Tehditler, tacizler ya da İsrail'in Gazze'ye yönelik yasa dışı ablukasını korumaya dönük girişimlerle sindirilemeyeceğiz.

Yapılan açıklamada, bu hareketliliğin olası bir deniz ablukasına işaret edebileceği kaydedildi ve filonun güvenliğini sağlama çabalarının sürdüğü ifade edildi.

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri başta olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

Arapça 'Sumud' kelimesinin anlamına da yer verilen haberde, bu kavramın 1967'deki Altı Gün Savaşı sonrasında Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştüğü vurgulandı.

Sumud kavramı; Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün yaşatılması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yoluyla işgale direnilmesi ve alternatif kurumlar inşa edilmesi gibi unsurları içeriyor. Haberde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadının bu kavramı tasvir etmek için kullanıldığına dikkat çekildi.