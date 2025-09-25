Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 995 km Uzaklıkta

Küresel Sumud Filosu, Girit açıklarında; Mağrib Sumud Konvoyu Gazze'ye yaklaşık 995 km kaldığını sosyal medyadan bildirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:24
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye 995 km Uzaklıkta

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Yaklaşırken: 995 km Uzaktalar

Akdeniz'de seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yaklaşık 995 kilometre uzaklıkta olduğu, Mağrib Sumud Konvoyu'nun sosyal medya hesabından duyuruldu.

Konvoyun açıklamasına göre filonun Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gemilerimizden önce kalplerimiz orada. Konvoylarımız ablukayı kırmak için kararlılıkla yol alıyor."

Onlarca gemiden oluşan filo günlerdir Gazze'ye doğru ilerliyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Bu oluşum, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud Kavramı ve Önemi

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, kimlik ve kültürün sürdürülmesini, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar yoluyla işgale direnmeyi ifade ediyor.

Kültürel anlatımlarda zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri, Sumud kavramını tasvir etmek için sıkça kullanılıyor.

