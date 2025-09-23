Küresel Sumud Filosu Girit'e Yaklaşıyor: Ersin Çelik Bilgi Verdi

Çelik, Girit'te sadece ikmal yapılacağını ve rahatsızlığından dolayı yola devam edemeyecek aktivistlerin burada yolcuklarını sonlandıracağını, Yunanistan'da ise 6 tekneyle buluşacaklarını ve rotanın Gazze olacağını aktardı.

Dron gözlemleri ve güvenlik

Filoda son iki akşamdır dron gözlemlendiğini belirten Çelik, doğrudan alıntıyla, "(2 akşamdır dron gözlemlendiği için) O yüzden bütün teknelerde nöbet tutuluyor. Bu dronlar çok yukarıda, teknelere yakın uçmuyorlar ama ışıklarından anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca bölgenin göçmen kaçakçılarının da kullandığı bir rota olduğunu, bu nedenle dronların Avrupa Gözlem Ofisi gibi kurumlara ait olabileceğini ama geçmiş gözlemler nedeniyle teyakkuzda olduklarını belirtti. Teknelerin gece birbirine yaklaştığını, dron fark edilince hızın düştüğünü ve genel durumun iyi olduğunu söyledi: "Büyük oranda bütün aktivistler bu yolculuğa alıştı. Durum genel olarak gayet iyi."

İsrail'in iddialarına yanıt

İsrail Dışişleri Bakanlığının filoyu Hamas tarafından desteklenmekle suçlamasına tepki gösteren Çelik, "Ellerindeki tek argüman bu. Son 2 gündür yapılan açıklamalar bu yönde ve İsrail’in filo karşısında sıkıştığı anlamına geliyor. Çünkü bu filo dünya kamuoyunu arkasına aldı ve gerçekten sivil. 50'den fazla ülkeden aktivistin olduğu bir misyon." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in manipülatif açıklamalarla olası müdahalelere zemin hazırlamaya çalıştığını söyleyen Çelik, "Biz bunu kendi aramızda konuşuyoruz, açıkçası bizi etkilemiyor, moralimizi bozmuyor, aksine kararlılığımızı artırıyor." dedi.

Uluslararası destek ve tahminler

Çelik, filonun 8 güne kadar Gazze açıklarında olmasının beklendiğini, üç gün sonra fırtına tahmin edildiğini ancak denizcilerin bununla ilgili sorun yaşamayacağını düşündüğünü aktardı.

Son dönemde birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasının filonun amaçlarıyla örtüştüğünü vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: "Aslında bu içinde bulunduğumuz tarihin en geniş katılımlı sivil deniz misyonuna siyasi ve diplomatik bir güç de katıyor. Filo açık denizden Gazze’ye doğru ilerlerken, İsrail, birçok kentteki eylemlerle hem karadan hem diplomasi koridorlarından abluka altına alınıyor. Özellikle İspanya'nın aldığı net tavır ve İtalya'daki hayatı durdurma eylemleri hem bizlere moral oluyor hem de İsrail’i durduracak bir güç birliğine dönüşüyor."

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.