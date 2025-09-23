Küresel Sumud Filosu Girit'e Yaklaşıyor: Ersin Çelik Bilgi Verdi

Küresel Sumud Filosu, 40'tan fazla tekneyle Girit'e yaklaşık 4 saat mesafede; dron gözlemleri ve Gazze rotasıyla ilgili Ersin Çelik açıklaması.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 19:55
Küresel Sumud Filosu Girit'e Yaklaşıyor: Ersin Çelik Bilgi Verdi

Küresel Sumud Filosu Girit'e Yaklaşıyor: Ersin Çelik Bilgi Verdi

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik tarafından Girit'e yaklaşmakta olduğu bilgisiyle aktarıldı.

Yolculuk ve rota

Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Sicilya'dan yola çıktıklarını ve açık denizdeki 4'üncü günlerinin sona erdiğini belirterek, "Şu anda bulunduğumuz noktadan Girit'e yaklaşık 4 saatlik bir mesafe var. 40'tan fazla tekneyle filo olarak devam ediyor misyon." dedi.

Çelik, Girit'te sadece ikmal yapılacağını ve rahatsızlığından dolayı yola devam edemeyecek aktivistlerin burada yolcuklarını sonlandıracağını, Yunanistan'da ise 6 tekneyle buluşacaklarını ve rotanın Gazze olacağını aktardı.

Dron gözlemleri ve güvenlik

Filoda son iki akşamdır dron gözlemlendiğini belirten Çelik, doğrudan alıntıyla, "(2 akşamdır dron gözlemlendiği için) O yüzden bütün teknelerde nöbet tutuluyor. Bu dronlar çok yukarıda, teknelere yakın uçmuyorlar ama ışıklarından anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca bölgenin göçmen kaçakçılarının da kullandığı bir rota olduğunu, bu nedenle dronların Avrupa Gözlem Ofisi gibi kurumlara ait olabileceğini ama geçmiş gözlemler nedeniyle teyakkuzda olduklarını belirtti. Teknelerin gece birbirine yaklaştığını, dron fark edilince hızın düştüğünü ve genel durumun iyi olduğunu söyledi: "Büyük oranda bütün aktivistler bu yolculuğa alıştı. Durum genel olarak gayet iyi."

İsrail'in iddialarına yanıt

İsrail Dışişleri Bakanlığının filoyu Hamas tarafından desteklenmekle suçlamasına tepki gösteren Çelik, "Ellerindeki tek argüman bu. Son 2 gündür yapılan açıklamalar bu yönde ve İsrail’in filo karşısında sıkıştığı anlamına geliyor. Çünkü bu filo dünya kamuoyunu arkasına aldı ve gerçekten sivil. 50'den fazla ülkeden aktivistin olduğu bir misyon." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in manipülatif açıklamalarla olası müdahalelere zemin hazırlamaya çalıştığını söyleyen Çelik, "Biz bunu kendi aramızda konuşuyoruz, açıkçası bizi etkilemiyor, moralimizi bozmuyor, aksine kararlılığımızı artırıyor." dedi.

Uluslararası destek ve tahminler

Çelik, filonun 8 güne kadar Gazze açıklarında olmasının beklendiğini, üç gün sonra fırtına tahmin edildiğini ancak denizcilerin bununla ilgili sorun yaşamayacağını düşündüğünü aktardı.

Son dönemde birçok ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasının filonun amaçlarıyla örtüştüğünü vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı: "Aslında bu içinde bulunduğumuz tarihin en geniş katılımlı sivil deniz misyonuna siyasi ve diplomatik bir güç de katıyor. Filo açık denizden Gazze’ye doğru ilerlerken, İsrail, birçok kentteki eylemlerle hem karadan hem diplomasi koridorlarından abluka altına alınıyor. Özellikle İspanya'nın aldığı net tavır ve İtalya'daki hayatı durdurma eylemleri hem bizlere moral oluyor hem de İsrail’i durduracak bir güç birliğine dönüşüyor."

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel...

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Beyza Baş Yaşamını Yitirdi
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Duran: Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu Konuşması Filistin'e Umut Oldu
4
Guterres: İsrail'in Şiddeti Küresel Barışı Tehdit Ediyor
5
Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail barış temellerini yıkıyor, Netanyahu hükümeti barışı istemiyor
6
İstanbul'da 112 Çağrılarının %62,5'i Asılsız Çıktı
7
Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek