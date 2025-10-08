Küresel Sumud Filosu: İsrail'in Alıkoyduğu 15 Tunuslu Aktivist Kartaca'ya Döndü

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 15 Tunuslu aktivistin ikinci grubu Tunus Kartaca Havalimanı'na ulaştı, coşkulu karşılama yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 22:03
Kartaca Havalimanı'nda coşkulu karşılama

Küresel Sumud Filosunda yer alan ve İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Tunuslu aktivistlerin ikinci grubu, Tunus Kartaca Havalimanı'na ulaştı. Filonun Tunuslu ikinci grubunu oluşturan 15 Tunuslu aktivist, dönüşlerinde yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı.

Ellerinde Tunus ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, havalimanında aktivistleri alkışlarla selamladı. Havalimanı girişine asılan büyük bir pankartta "Dünyadaki tüm özgür insanlar için mücadele eden filoya saygı ve minnetle" ifadeleri yer aldı.

Filo katılımcılarından Gassan el-Henşiri, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, "Ey Tunuslular, başınızı dik tutabilirsiniz, çünkü biz, başınızı bütün dünyada dik tuttuk." dedi.

Henşiri konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Evet, Gazze sahillerine ulaşamadık ama 26 mil mesafeye kadar yaklaştık. Ablukayı fiziken kıramadık belki ama korku duvarını yıktık. İşgalci rejimden ve onun destekçilerinden korkmadığımızı gösterdik."

Henşiri, ayrıca "Siyonist Bakan (Itamar) Ben Gvir, 'Bu aktivistler bir daha dönmeyecek' demişti. Ona söylüyorum, Gazze bizim ilk ve son hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Daha önce, direniş filosuna katılan 25 Tunuslu aktivistin ilk grubu, 10 kişiden oluşmak üzere pazar günü Tunus'a dönmüştü.

İsrail makamları, 1 Ekim'den itibaren Gazze'ye gitmek üzere uluslararası sularda seyreden 42 gemiye el koymuş, yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına almıştı.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Tunuslu aktivistler, Tunus Kartaca Havalimanı'na ulaştı. Gazze’ye doğru seyrederken İsrail güçlerince alıkonulan filodaki Tunusluların ikinci grubunda yer alan 15 Tunuslu aktivist, ülkelerine dönüşte yüzlerce kişi tarafından coşkuyla karşılandı. Ellerinde Tunus ve Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, havalimanında aktivistleri alkışlarla selamladı.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?