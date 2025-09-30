Küresel Sumud Filosu: İtalya'nın Çağrısı 'Sabotaj' İlan Edildi

Küresel Sumud Filosu, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın filoyu terk etme çağrısını 'koruma değil sabotaj' diye nitelendirip sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 21:51
Küresel Sumud Filosu, İtalya'nın çağrısını 'sabotaj' olarak nitelendirdi

Küresel Sumud Filosu, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın, filoyu takip eden deniz firkateyninin katılımcılara kritik bölgeye varmadan önce gemiyi terk etme ve karaya dönme çağrısı yapacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

İtalya'nın duyurusu

Filodan yapılan açıklamaya göre, İtalya Dışişleri Bakanlığı, 'Küresel Sumud Filosu'nu takip eden deniz firkateyninin yakında bir telsiz çağrısı yapacağını ve katılımcılara kritik bölgeye varmadan önce gemiyi terk etme ve karaya dönme fırsatı sunacağını' bildirdi.

Filonun yanıtı ve eleştirileri

Şunu kesin olarak ifade edelim, bu koruma değil. Bu sabotajdır. Bu, hükümetlerin kendilerinin üstlenemediği barışçıl insani bir misyona moral bozmak ve parçalamak için yapılan bir girişimdir, üstelik sessizlikleri ve ortaklıkları bu noktaya gelinmesine yol açmıştır. Bu, diplomasi kılıfına bürünmüş bir korkaklıktır. İtalya gerçekten yaşamları korumak isteseydi, İsrail'in yardımcısı gibi hareket etmez ve sivillere geri çekilmeleri için baskı yapmazdı. Deniz filosunu, barışçıl gönüllülerin Gazze'ye güvenli geçişini sağlamak, uluslararası hukuku uygulamak ve hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için kullanırdı. Bunun altına imza atmak bile ortaklıktır.

Gemideki her katılımcının risklerin tamamen farkında olarak bu yolculukta yer aldığı kaydedildi: Yanıltıcı bir yanılsama içinde değiliz. Burada olmamızın nedeni, soykırım, açlık ve toplu cezalandırma karşısında sessiz kalmanın, insani yardım taşıyan bir gemiyle yol almanın taşıdığı riskten çok daha tehlikeli olmasıdır.

Açıklamada İtalyan hükümetine yönelik eleştiri şu ifadelerle sürdü: Ancak (İtalyan hükümeti) yasa dışı bir ablukayı kırmak yerine, sadece tehlike noktasına kadar eşlik etmeyi ve ardından bizi karaya geri döndürmeyi (İsrail'in, Filistin halkını tam bir cezasızlıkla katletmeye ve aç bırakmaya devam ettiği bir ortamda) seçmektedir.

İtalyan donanması bu misyonu engelleyemez. Ablukayı kırma talebi geri çekilemez ve ahlaki sorumluluğumuz denize atılamaz. Katettiğimiz her deniz mili, karşılaştığımız her tehdit, hükümetlerin yapamadığını ve sıradan vatandaşların şimdi yapmak zorunda kaldığını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Çağrı ve son mesaj

Açıklamada ayrıca İsrail'in ablukasının yasa dışı olduğu ve suç teşkil ettiğine vurgu yapıldı. Filonun davranışını ve dünyanın sessizliğini eleştiren metin, İtalya hükümetine şu çağrıyla sonlandı: Dünyanın sessizliği ise tahammül edilemez. Eğer İtalyan hükümeti cesaretiyle hatırlanmak istiyorsa, bizimle birlikte yol almalıdır.

