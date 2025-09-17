Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan 4 Tekne Daha Katılıyor

Yunanistan katılımı artıyor

March to Gaza Greece inisiyatifinden yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül'de Siros Adası'ndan coşkulu törenle hareket eden 'Oksigono' ve 'İlektra' gemilerinin ardından Yunanistan'dan filoya 4 tekne daha katılacak.

Açıklamada, yeni teknelerin gelecek günlerde farklı limanlardan hareket edeceği ve sefer öncesinde dayanışma etkinlikleri ile uğurlama törenlerinin düzenleneceği belirtildi.

Ayrıca söz konusu teknelerde 26 Yunan ve 20 uluslararası aktivist yer alacağı, bu katılımlarla Yunanistan'ın filodaki varlığının güçleneceği ve Gazze'ye yönelik uluslararası dayanışmanın daha görünür hale geleceği vurgulandı. İnisiyatif, 'Her yeni gemi Gazze'ye nefes, dünyaya umut taşıyor.' ifadesini kullandı.

Filonun rotası ve geçmiş gelişmeler

Küresel Sumud Filosu'na bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İspanya'dan yola çıkan tekneler 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan filoya karşı 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırıları düzenlendiği bildirildi. Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerinin olduğu, teknelere el konularak aktivistlerin sınır dışı edildiği kaydedildi. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Sumud kavramı

Sumud, Arapça'da 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yollarıyla işgale direnmeyi ve alternatif kurumlar inşa etmeyi ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın, bu kavramı tasvir etmek için kullanılan simgeler arasında yer alıyor.