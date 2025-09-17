Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan 4 Tekne Daha Katılıyor

March to Gaza Greece açıklamasına göre, Siros'tan yola çıkan iki gemiye ek olarak Yunanistan'dan 4 tekne daha filoya katılacak; 26 Yunan ve 20 uluslararası aktivist yer alacak.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 13:57
Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan 4 Tekne Daha Katılıyor

Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan'dan 4 Tekne Daha Katılıyor

Yunanistan katılımı artıyor

March to Gaza Greece inisiyatifinden yapılan açıklamaya göre, 14 Eylül'de Siros Adası'ndan coşkulu törenle hareket eden 'Oksigono' ve 'İlektra' gemilerinin ardından Yunanistan'dan filoya 4 tekne daha katılacak.

Açıklamada, yeni teknelerin gelecek günlerde farklı limanlardan hareket edeceği ve sefer öncesinde dayanışma etkinlikleri ile uğurlama törenlerinin düzenleneceği belirtildi.

Ayrıca söz konusu teknelerde 26 Yunan ve 20 uluslararası aktivist yer alacağı, bu katılımlarla Yunanistan'ın filodaki varlığının güçleneceği ve Gazze'ye yönelik uluslararası dayanışmanın daha görünür hale geleceği vurgulandı. İnisiyatif, 'Her yeni gemi Gazze'ye nefes, dünyaya umut taşıyor.' ifadesini kullandı.

Filonun rotası ve geçmiş gelişmeler

Küresel Sumud Filosu'na bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı. İspanya'dan yola çıkan tekneler 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan filoya karşı 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırıları düzenlendiği bildirildi. Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerinin olduğu, teknelere el konularak aktivistlerin sınır dışı edildiği kaydedildi. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Sumud kavramı

Sumud, Arapça'da 'kararlılık' veya 'sarsılmaz azim' anlamına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud; Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yollarıyla işgale direnmeyi ve alternatif kurumlar inşa etmeyi ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın, bu kavramı tasvir etmek için kullanılan simgeler arasında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miryokefalon Zaferi'nin Yer Tespiti: Konya'da Yüzey Araştırması Tamamlandı
2
HAK-İŞ Başkanı Arslan: Eşit Ücrette Uygulamadan Kaynaklı Sorun ve Kayıt Dışı İstihdam
3
Özgür Özel Silivri'de: Adana Gençleriyle Buluştu
4
Tokat Artova'da Devrilen Traktör: Sürücü Sadık İşeri Hayatını Kaybetti
5
ABD, Macaristan vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırdı
6
İsviçre: İsrail'in Gazze kara saldırıları insani krizi derinleştiriyor
7
Hindistan: Pakistan ile Diyalog Sadece İkili Düzeyde

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa