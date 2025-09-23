Küresel Sumud Filosu'nda Piquemal: "İnsanlık Görevi" İçin Gazze'ye Gidiyoruz

Küresel Sumud Filosu'nda Fransız Vekil François Piquemal: "İnsanlık Görevi"

Fransız Milletvekili François Piquemal, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosunda yer aldığını belirterek, filonun tamamen sivil bir inisiyatifle "insanlık görevi" için hareket ettiğini söyledi.

Filonun bileşimi ve amaçları

Piquemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada filoda "insani yardım ve sağlık sektöründen deneyimli kişiler, gazeteciler, siyasiler, sanatçılar" ile İsrail'in Gazze üzerindeki yasa dışı ablukasını kırmak isteyen aktivistlerin yer aldığını aktardı. Filoda 45 farklı milletten yaklaşık 400-500 gönüllü bulunduğunu söyledi.

İsrail'in suçlamalarına tepki

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın filoyu Hamas ile ilişkilendirme iddialarına tepki gösteren Piquemal, "(İsrail) Devam eden katliamın durması için yükselen tüm sesleri damgalamaya çalışıyor." dedi. İsrail'in kendisi ve diğer yolcuları Hamas'la ilişkilendirmesini "tamamen sivil bir inisiyatif" olduklarını belirterek reddetti ve bu tür suçlamaları "soykırım yapan bir rejimin klasik yaklaşımı" olarak nitelendirdi.

Piquemal, "Daha önce birçok kişiyi antisemitik olarak nitelendirdiler. Hatırlayın, son dönemde Papa Francis bile bu şekilde nitelendirilmişti. Bu tür yaftalamaları kullanmak, gerçek terörizmin ve antisemitizmin ne olduğunu unutturmak, değersizleştirmek anlamına da geliyor." diye konuştu.

Sivil girişimlerin uluslararası etkisi

Filonun, devletleri ve uluslararası toplumu İsrail'e daha fazla baskı yapmaya ittiğini söyleyen Piquemal, ABD, diğer devletler ve Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki iddia edilen soykırımı önleme sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda sivil girişimlerin önemine vurgu yaptı: "Sivil girişimler devletleri ve uluslararası toplumu İsrail'e daha fazla baskı yapmaya itiyor. Şu anda yapılandan çok daha fazlasına ihtiyaç var."

Piquemal, uluslararası toplumun atması gereken adımları sıralayarak, "İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı, ekonomik yaptırımlar olmalı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin ayakta kalamaması ve savaş suçlusu Netanyahu'nun yargılanması için her şey yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Piquemal'in çağrısı ve tarihsel atıf

Piquemal, filodaki katılımcıları motive eden unsurun "insanlık görevi" olduğunu vurguladı: "Bu filoya katılan tüm kişiler Gazze'de yaşananları sadece izlemekle yetinemiyor. Harekete geçmek istiyorlar."

İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" ile eşitleyen Piquemal, "Nazi Almanya'sının Avrupa'da yaptığı soykırım gibi, bugün maalesef aynı eylemler (Gazze'de) tekrarlanıyor ve süreçler aynı. İsrail Gazze'de soykırım işliyor. Dünyada her zamankinden fazla barış sesini yükseltmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Piquemal, Fransız siyasetçi Jean Jaures'e atıfta bulunarak, "Birinci Dünya Savaşı'ndan önce barış mesajı taşıdığı için öldürülen büyük Fransız siyasetçisi Jean Jaures'in şehrinden geliyorum. Bizim gibi barış mesajı taşıyanlar her zaman insanlığın en kötü içgüdüleriyle karşı karşıya kalıyor." dedi.

Özetle, Piquemal filonun amacını insani yardım ve ablukayı kırmak olarak tanımlarken, İsrail'in yönelttiği suçlamaları reddetti ve uluslararası toplumdan daha kararlı adımlar atmasını talep etti.