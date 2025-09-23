Küresel Sumud Filosu'nda Piquemal: "İnsanlık Görevi" İçin Gazze'ye Gidiyoruz

Fransız vekil François Piquemal, Küresel Sumud Filosu'ndaki 45 milletten 400-500 gönüllünün Gazze'ye insani yardım için yola çıktığını ve İsrail suçlamalarını reddettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 11:06
Küresel Sumud Filosu'nda Piquemal: "İnsanlık Görevi" İçin Gazze'ye Gidiyoruz

Küresel Sumud Filosu'nda Fransız Vekil François Piquemal: "İnsanlık Görevi"

Fransız Milletvekili François Piquemal, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosunda yer aldığını belirterek, filonun tamamen sivil bir inisiyatifle "insanlık görevi" için hareket ettiğini söyledi.

Filonun bileşimi ve amaçları

Piquemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada filoda "insani yardım ve sağlık sektöründen deneyimli kişiler, gazeteciler, siyasiler, sanatçılar" ile İsrail'in Gazze üzerindeki yasa dışı ablukasını kırmak isteyen aktivistlerin yer aldığını aktardı. Filoda 45 farklı milletten yaklaşık 400-500 gönüllü bulunduğunu söyledi.

İsrail'in suçlamalarına tepki

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın filoyu Hamas ile ilişkilendirme iddialarına tepki gösteren Piquemal, "(İsrail) Devam eden katliamın durması için yükselen tüm sesleri damgalamaya çalışıyor." dedi. İsrail'in kendisi ve diğer yolcuları Hamas'la ilişkilendirmesini "tamamen sivil bir inisiyatif" olduklarını belirterek reddetti ve bu tür suçlamaları "soykırım yapan bir rejimin klasik yaklaşımı" olarak nitelendirdi.

Piquemal, "Daha önce birçok kişiyi antisemitik olarak nitelendirdiler. Hatırlayın, son dönemde Papa Francis bile bu şekilde nitelendirilmişti. Bu tür yaftalamaları kullanmak, gerçek terörizmin ve antisemitizmin ne olduğunu unutturmak, değersizleştirmek anlamına da geliyor." diye konuştu.

Sivil girişimlerin uluslararası etkisi

Filonun, devletleri ve uluslararası toplumu İsrail'e daha fazla baskı yapmaya ittiğini söyleyen Piquemal, ABD, diğer devletler ve Birleşmiş Milletler'in Gazze'deki iddia edilen soykırımı önleme sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda sivil girişimlerin önemine vurgu yaptı: "Sivil girişimler devletleri ve uluslararası toplumu İsrail'e daha fazla baskı yapmaya itiyor. Şu anda yapılandan çok daha fazlasına ihtiyaç var."

Piquemal, uluslararası toplumun atması gereken adımları sıralayarak, "İsrail'e silah ambargosu uygulanmalı, ekonomik yaptırımlar olmalı. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin ayakta kalamaması ve savaş suçlusu Netanyahu'nun yargılanması için her şey yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Piquemal'in çağrısı ve tarihsel atıf

Piquemal, filodaki katılımcıları motive eden unsurun "insanlık görevi" olduğunu vurguladı: "Bu filoya katılan tüm kişiler Gazze'de yaşananları sadece izlemekle yetinemiyor. Harekete geçmek istiyorlar."

İsrail'in Gazze'deki eylemlerini "soykırım" ile eşitleyen Piquemal, "Nazi Almanya'sının Avrupa'da yaptığı soykırım gibi, bugün maalesef aynı eylemler (Gazze'de) tekrarlanıyor ve süreçler aynı. İsrail Gazze'de soykırım işliyor. Dünyada her zamankinden fazla barış sesini yükseltmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Piquemal, Fransız siyasetçi Jean Jaures'e atıfta bulunarak, "Birinci Dünya Savaşı'ndan önce barış mesajı taşıdığı için öldürülen büyük Fransız siyasetçisi Jean Jaures'in şehrinden geliyorum. Bizim gibi barış mesajı taşıyanlar her zaman insanlığın en kötü içgüdüleriyle karşı karşıya kalıyor." dedi.

Özetle, Piquemal filonun amacını insani yardım ve ablukayı kırmak olarak tanımlarken, İsrail'in yönelttiği suçlamaları reddetti ve uluslararası toplumdan daha kararlı adımlar atmasını talep etti.

İLGİLİ HABERLER

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı
2
UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor
3
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
4
ABD'den İranlı Diplomatlara New York'ta Alışveriş Kısıtlaması
5
Malavi'de Chakwera Destekçileri Erken Seçim Sonuçlarını Protesto Etti
6
Fas-İspanya İlk Yeşil Deniz Hattı: Elektrikli Gemilerle 2027'de Sefer
7
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek