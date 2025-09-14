Küresel Sumud Filosu'ndan 10 Tekne Tunus'tan Gazze'ye Yola Çıktı

İspanya'dan katılan 10 tekne daha Tunus limanlarından Gazze'ye hareket etti; filo Akdeniz'de diğer gruplarla birleşecek ve insani yardım götürmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 17:58
İspanya kaynaklı ve Tunus'taki Küresel Sumud Filosu'na katılan 10 tekne bugün Gazze'ye doğru denize açıldı. Filonun amacı İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak olarak belirtildi.

Liman hareketleri ve rota

Mağrib Sumud Konvoyu'ndan iki tekne ile 31 Ağustos'ta İspanya'dan gelen bir tekne, sabah erken saatlerde başkent Tunus'un Gammart Limanı'ndan Gazze'ye hareket etti. İspanya'dan filoya katılan diğer 7 tekne ise Tunus'un kuzeyindeki Binzert Limanı'ndan denize açıldı.

Filoya katılan tekneler, Tunus açıklarında birleşerek Gazze'ye doğru seyretmeyi sürdürecek. Filodan alınan bilgiye göre gün içinde teknelerin denize açılmaya devam edeceği bildirildi.

Filo hareketliliği ve geçmiş gelişmeler

Dün TSİ 15:30'da, aralarında Türk aktivistlerin de olduğu Küresel Sumud Filosundaki ilk tekne Binzert Limanı'ndan halkı selamlayarak Gazze'ye hareket etti; ardından bir tekne daha yola çıktı.

31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden yola çıkan 22 tekne ile birlikte, Tunus'tan 23 tekne de filoda yer alıyor. 22 teknelik İspanya çıkışlı grup 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı.

Sidi Busaid Limanı'ndaki filoya, 8 ve 9 Eylül gecelerinde İspanya'dan gelen iki tekneye drone saldırısı düzenlendi. Filonun Tunus'tan çıkışı ertelendikten sonra İspanya'dan gelen tekneler 11 Eylül'de Binzert limanına taşınmıştı.

Açıklamalar ve uluslararası buluşma

Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, Binzert Limanı'nda bekleyen teknelerin bugün Gazze'ye hareket edeceğini ve açık denizde başkent Tunus'taki Sidi Busaid ile Gammart limanlarından ayrılan teknelerle buluşacaklarını duyurmuştu.

Filoda, yaklaşık 50'ye yakın ülkeden bine yakın aktivist yer alıyor. İtalya ve Yunanistan'dan katılacak teknelerle Akdeniz açıklarında birleşilerek yolculuk sürdürülecek.

Planlama, ertelemeler ve açıklamalar

Küresel Sumud Filosu 10 Eylül'de Tunus'tan hareket etmeyi planlıyordu; ancak Binlerce Tunuslunun katıldığı veda programının ardından hava koşulları nedeniyle çıkış ertelendi. Tunus Delegasyonu Üyesi Dr. Muhammed Emin Binnur, Sidi Busaid Limanı'ndaki hazırlıkların tamamlanmadığını ve hava şartlarının küçük ve orta büyüklükteki teknelerin Akdeniz'de yolculuğuna uygun olmadığını belirtmişti. Hareketin iki gün ertelendiği ve hazırlıkların Binzert Limanı'nda sürdürüleceği ifade edilmişti.

Filo bileşimi ve tarihçe

Küresel Sumud Filosu'nda "Özgürlük Filosu Koalisyonu", "Küresel Gazze Hareketi", "Mağrib Sumud Konvoyu" ve Malezya merkezli "Sumud Nusantara" organizasyonu yer alıyor. Filoda yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye doğru hareket ediyor.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalede bulunmuş, teknelere el koyularak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliğini taşıyor.

Sumud'un anlamı

Sumud, Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün yaşatılması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar kurma yollarını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

