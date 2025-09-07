Küresel Sumud Filosu Tunus'a Ulaştı: Greta Thunberg de Katıldı

Küresel Sumud Filosu Tunus'a ulaştı

Filistin ile dayanışmak ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na bağlı tekneler Tunus'a ulaşmaya başladı. Sidi Busaid Limanı'na demirleyen teknelerdeki aktivistler, limandaki gümrük işlemlerinin ardından yüzlerce Tunuslunun katıldığı destek gösterisinde basın toplantısı düzenledi.

Çok uluslu aktivistler Tunus'ta

Teknede bulunanlar arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Fransız-Filistinli Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Almanya'dan Yasemin Acar ile Brezilya'dan Thiago Avila yer alıyordu. Aktivistler, limanda tamamlanan işlemlerin ardından gelen destekle karşılandı.

Thunberg'den global medyaya tepki

Greta Thunberg, global medya kuruluşlarının filoya yönelik sessizliğine tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı: “Her gün Gazze’de yaşananları yaptıkları haberlerle dünyaya ulaştırmaya çalışan ve gerçekleri dünyaya gösterirken can veren gazeteciler varken diğer yanda gazetecilerin ölümüne ve Gazze’de yaşananlara sessiz kalan global medya kuruluşları mevcut. Gazze özgür olmadığı sürece hiçbirimiz özgür değiliz.”

Avila ve Acar'ın açıklamaları

Thiago Avila, Tunus halkına verdikleri destek için teşekkür ederek, “Filistin'e verilen destek konusunda Tunus dünya ülkeleri arasında örnek gösterilecek bir yerde. İspanya’dan buraya yaklaşık 7 günde geldik. Yolda birçok zorlukla karşılaştık. Ama biliyoruz ki bu karşılaştığımız zorluklar Gazze’de yaşanan bir dakikalık zorluğun yanında hiç bir şeydir.” dedi. Avila, yolculuğun amacını ise siyonist, sömürgeci ve işgalci bir devlete karşı toplu soykırıma dur demek olarak özetledi.

Yasemin Acar, İspanya'dan önce Tunus'ta eğitimlere katıldıklarını ve Tunus'taki coşkulu karşılamadan memnun olduğunu belirtti. Acar, teknede birlikte olduğu Thunberg, Hassa ve Avila ile İsrail’de cezaevindeyken birbirlerine verdikleri sözü hatırlatarak tekrar beraber teknelerle Gazze’ye gitme kararlılıklarını paylaştı.

Rima Hassan: Tarihsel dayanışma

Rima Hassan ise aile geçmişine değinerek, “Filistin topraklarına ilk kez ayak basıyordum çünkü ailem 1948'de sürgüne gönderilmişti. Filistin ve Tunus arasındaki dayanışmanın, uzun yıllara dayandığının farkındayım. Tutuklanıp yargılandığımızda, 100 yıl boyunca İsrail topraklarından menedileceğimiz söylendi. Hepimiz, ‘Devletiniz 100 yıl dayanamayacak.’ diye yanıtladık.” sözlerini dile getirdi.

Gidiş planı ve katılımcılar

Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklerasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar, İspanya’dan yola çıkan gemilerin Tunus açıklarına varmasının ardından, “İspanya’dan tüm teknelerin ulaşması yaklaşık iki gün sürecek. İspanya’dan gelen tekneler, Tunus’tan katılacak teknelerle beraber çarşamba günü Tunus’tan yola çıkacak. İtalya açıklarında buradan katılacak teknelerle beraber Gazze’ye yolculuğumuz devam edecek.” açıklamasında bulundu. Filoya Tunus ve farklı ülkelerden, aralarında onlarca Türkün de bulunduğu yaklaşık 150 civarında aktivist katılmak üzere 1 Eylül'den bu yana teknelere binme hazırlığı yapıyor.

Sumud'un anlamı

Sumud Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamına geliyor. 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüşen Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün korunması, şiddet içermeyen sivil itaatsizlik ve alternatif kurumlar inşa etme arayışını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın imgeleri bu kavramı tasvir etmek için sıkça kullanılıyor.