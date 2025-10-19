Kürşad Zorlu Mardin'de: 'Terörsüz Türkiye' ve Türkiye'nin Arabuluculuk Rolü

Yayın Tarihi: 19.10.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 22:26
Mardin ziyareti ve mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti ve partililerle bir araya geldi.

Zorlu, konuşmasında bölgesel ve gönül coğrafyasındaki önemine dikkat çekerek, çok büyük bir medeniyetin temsilcileri olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek çalışmalara işaret eden Zorlu, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz bölge" hedeflerine ulaşıldığında Mardin'in sadece Türk dünyasının değil bütün gönül coğrafyasının merkezlerinden biri olacağını vurguladı.

"Türkiye artık bölgesini de aşan bir şekilde saygın bir devlet olmanın ötesinde arabuluculuk konusunda aranan ve gerçekten güven duyulan bir devlet noktasına geldi."

Komisyon çalışmaları ve toplumsal birlik vurgusu

Zorlu, TBMM'de kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üyesi olduğunu hatırlatarak, komisyonda yürütülen çalışmalarda şehitlere rahmet, gazilere uzun ömür dileklerini iletti. Çalışmaların temelinde birbirini dinleme ve anlamanın bulunduğunu belirtti.

Zorlu, yapılan dinlemelerde sivil toplum kuruluşları, hukukçular, akademisyenler, kadınlar ve gençler gibi çok sayıda kesimin görüşlerine başvurduklarını, görüşlere katılıp katılmasalar da gerçekten dinlediklerini söyledi. Bu sayede Türk, Kürt ve diğer kökenlerden 86 milyon yurttaşın bir ve beraber olabileceğini ifade etti.

Türk Dünyası buluşmaları ve ekonomik ilişkiler

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği "kültür yolu festivali" gibi etkinliklere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Zorlu, Kocaeli'den başlayarak "Türk Dünyası Buluşmaları"nı Mardin'de gerçekleştirmeyi arzuladıklarını söyledi.

Zorlu, "Şu an 8 Türk devleti (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Macaristan, KKTC ve Türkiye) yaklaşık 250 milyon nüfusu aştı ve 2,1 trilyon dolarlık bir milli hasılaya ulaşıldı." ifadelerini kullanarak, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2009 Nahçıvan Anlaşması'ndan bu yana 30'dan fazla başlıkta ilişkileri yoğunlaştırdığını belirtti.

Ayrıca Zorlu, son 15 yılda söz konusu ülkelerle dış ticaret hacminin 3,5 kat artarak 26 milyar dolar seviyesine çıktığını ve Mardin'in yatırım imkanlarının çok daha rantabl olduğunu kaydetti. Tarihi, turizm kapasitesi ve insan gücüyle Mardin'in bu ilişkilerde önemli bir merkez olabileceğini söyledi.

Büyük Türkiye hedefi ve uyarılar

AK Parti olarak insanı esas alan bir hizmet siyaseti hedeflediklerini belirten Zorlu, bu toprakları hep birlikte ihya ve inşa etme sorumluluğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye'nin hem insani hem ekonomik hem de arabuluculuk alanında önemli işler yaptığını ifade etti.

Zorlu, provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, içeride ve dışarıda bu süreci akamete uğratmak isteyenlerin bulunacağını söyledi. Kimilerinin siyasi çıkar, kimilerinin uzun vadeli hedefleri için buna yöneleceğini belirten Zorlu, bu çabaların sonuç getirmeyeceğini, büyük fırsatın değerlendirilerek "Büyük Türkiye'yi hep birlikte, el birliği ile inşa edeceğiz." dedi.

Mardin yerel değerlendirmesi ve ziyaret heyeti

AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, Mardin'in Türk dünyasının ve birlikte yaşama kültürünün en önemli kentlerinden biri olduğunu belirtti. Uncu, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarıyla sonuçlanmasının Mardin'i kalkınmanın lokomotifi haline getireceğini söyledi.

Ziyarette AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler başkan yardımcıları Temel Akyürek ve Oğuz Afşar da yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu (sağda), Mardin'de AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

