Kürşad Zorlu, Yozgat'ta Türk Dünyası Vizyonunu Anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Yozgat'ta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası alandaki kararlı duruşunu vurguladı.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde gerçekleşecek olan 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivali'ne katılmak için Yozgat'a gelen Zorlu, öncelikle Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti. Burada kısa bir sohbetin ardından, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Zorlu, yaptığı konuşmada, son dönemde dünyada yaşanan önemli gelişmelere dikkat çekerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu gelişmelerin merkezinde yer aldığını ifade etti. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türk Dünyası Yüzyılı" hedefinin, bölgedeki gelişmelere karşı bir panzehir işlevi gördüğünü söyledi.

Zorlu, bu duruşu somut projelerle ileri götürmeyi hedeflediklerini belirterek, 8 Türk devleti ile birlikte dünya genelindeki akraba ve soydaş topluluklarına yönelik sorumlulukları olduğunu kaydetti. Örneğin, Suriye ve Irak'ta yaşayan Türkmen soydaşları buna örnek gösterildi.

Türk dünyasıyla ekonomik, ticari, askeri ve güvenlik alanında iş birliğinin önemine vurgu yapan Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türk Birliği'nin daha büyük hedeflere ulaşacağını ifade etti. Zorlu, bu süreçten ülkelerin ve vatandaşların refahının da olumlu etkileneceğini belirtti.

Zorlu, ayrıca, Türkiye'nin bu duruşunu istemeyenlerin olduğunu vurgulayarak, ana muhalefetin şaibeli kurultaylarla milletin algısını manipüle etmeye çalıştığını savundu. Ancak, bu çabaların nafile olduğunu söyledi ve Yozgat'tan bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki ilerlemenin devam edeceğini yineledi.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenecak 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivali'ne katılmak için kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu (solda) Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde düzenlenecak 2. Kırgız Türkleri Kültür Festivali'ne katılmak için kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu (solda) Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.