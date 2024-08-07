Kursk Bölgesinde Acil Durum İlan Edildi

Kursk'ta Çatışmalar Nedeniyle Acil Durum

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın konumda bulunan Kursk bölgesinde, 7 Ağustos itibarıyla acil durum ilan edildi. Bu karar, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasındaki artan çatışmaların ardından alındı.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram hesabında yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından zor bir durumla karşı karşıya olduklarını ancak durumu kontrol altında tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Saldırılarda Yaralananlar

Rusya Sağlık Bakanlığı, olaylar sonucunda yaralı sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu. Yaralananların arasında 6'sı çocuk 24 kişinin bulunduğu bildirildi.

Çatışmalar ve Tahliyeler

Ukrayna ordusu, Kursk bölgesine yönelik saldırı başlattı ve bu durum iki ordu arasında şiddetli çatışmalara yol açtı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna karşı kayıplar verdirdiğini ve karşı operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Smirnov, saldırılara uğrayan yerleşim yerlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını belirterek, bir günde yüzlerce kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Putin'in Talimatları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileriyle Kursk bölgesindeki durumu ele almak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Putin, hükümetten sivillere destek sağlamak için gerekli adımların atılmasını istedi.