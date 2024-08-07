Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kursk Bölgesinde Acil Durum İlan Edildi

Rusya'nın Kursk bölgesinde çatışmalar sebebiyle acil durum ilan edildi ve 31 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 22:02
Kursk Bölgesinde Acil Durum İlan Edildi

Kursk'ta Çatışmalar Nedeniyle Acil Durum

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın konumda bulunan Kursk bölgesinde, 7 Ağustos itibarıyla acil durum ilan edildi. Bu karar, Rus ve Ukrayna askeri güçleri arasındaki artan çatışmaların ardından alındı.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, Telegram hesabında yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından zor bir durumla karşı karşıya olduklarını ancak durumu kontrol altında tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Saldırılarda Yaralananlar

Rusya Sağlık Bakanlığı, olaylar sonucunda yaralı sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu. Yaralananların arasında 6'sı çocuk 24 kişinin bulunduğu bildirildi.

Çatışmalar ve Tahliyeler

Ukrayna ordusu, Kursk bölgesine yönelik saldırı başlattı ve bu durum iki ordu arasında şiddetli çatışmalara yol açtı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna karşı kayıplar verdirdiğini ve karşı operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Kursk Bölgesi Vali Vekili Smirnov, saldırılara uğrayan yerleşim yerlerinden sivilleri tahliye etmeye başladıklarını belirterek, bir günde yüzlerce kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Putin'in Talimatları

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik yetkilileriyle Kursk bölgesindeki durumu ele almak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Putin, hükümetten sivillere destek sağlamak için gerekli adımların atılmasını istedi.

İLGİLİ HABERLER

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak