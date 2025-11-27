Kurtalan'da 'kaçırılma' tiyatrosu: İ.E. ailesinden 8 cumhuriyet altın istedi

Kurtalan'da İ.E., kendini kaçırılmış gibi gösterip ailesinden 8 cumhuriyet altın istedi; polis sahte altınla tuzak kurup şüpheliyi yakaladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 19:34
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 19:34
Kurtalan'da 'kaçırılma' tiyatrosu: İ.E. ailesinden 8 cumhuriyet altın istedi

Kurtalan'da 'kaçırılma' tiyatrosu: İ.E. ailesinden 8 cumhuriyet altın istedi

Olayın Detayları

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kendisini kaçırılmış gibi gösteren İ.E., ailesinden 8 adet cumhuriyet altın talep etti. Olay, ailenin durumu polise bildirmesiyle soruşturmaya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre, İ.E. ailesine haber vermeden evden ayrıldı. Kendisini arayıp ulaşamayan aile, Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri arama ve soruşturma başlattı.

Kısa süre sonra aileye İ.E.'nin kendi telefonundan "Oğlunuz bizde, kurtulması için fidye verin" şeklinde mesaj gönderildi. Ailenin durumu tekrar polise bildirmesi üzerine mesajların geldiği hat teknik takibe alındı ve fiziki izleme başlatıldı.

Polis koordinesinde bir kuyumcudan temin edilen sahte 8 cumhuriyet altın aileye verildi. Fidye talep eden kişi, altınların Yenidoğan Mahallesi'ndeki metruk bir adrese bırakılmasını istedi. Aile belirtilen adrese altınları bırakırken, polis ekipleri bölgede gizli önlemler aldı.

Altınları almaya gelen kişi yakalandığında, şüphelinin kayıp olarak aranan İ.E. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan İ.E.'nin emniyette verdiği ifadede borçları nedeniyle bu yola başvurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli hakkında "suç uydurma" ve "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlarından adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

