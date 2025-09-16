Kurtlar Taburu'ndan 55 Komando Suriye Görevinden Döndü
Şeran'daki 6 aylık görevin ardından Tokat'ın Niksar ilçesine dönüş
Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığı'nda (Kurtlar) görev yapan komandolar, Suriye'nin Şeran kentindeki 6 aylık görevlerini tamamlayarak Tokat'ın Niksar ilçesine döndü.
Şeran'dan dönen komandolar, tabur girişinde çiçeklerle karşılandı. Taburda düzenlenen törende İstiklal Marşı okunmasının ardından dua edildi ve resmi karşılama töreni gerçekleştirildi.
Görevlerini tamamlayarak tabura dönen 55 komando, daha sonra aileleriyle buluşarak hasret giderdi ve duygusal anlar yaşandı.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan ve komandoların dönüşünü anlatan klip, sosyal medyada ilgi gördü.