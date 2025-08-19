Kurtulmuş: Çankaya'daki araç yakma münferit, 'Beyaz Toroslar' dönemi geride kalmalı

Kurtulmuş'tan Çankaya'daki araç yakma eylemine ilişkin açıklama

Komisyon toplantısında değerlendirme

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında TBMM önünde gerçekleştirilen araç yakma eylemine dair değerlendirmede bulundu.

Kurtulmuş, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre zanlının eylemini, Hurda Araç Teşviki ile ÖTV indirimi düzenlemesinin çıkmamasına bağladığının tespit edildiğini söyledi.

Başkan Kurtulmuş, zanlının daha önce Mersin Adliyesi önünde benzer bir eylemde bulunduğunu, bu şahsın psikolojik bir zorluğu olduğunun anlaşıldığını ve olayla ilgili devam eden bir tahkikat bulunduğunu aktardı.

Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: Beyaz Torosların sembolize ettiği faili meçhul cinayetlerin artık tamamen Türkiye'nin tarihinde kalmasını diledikleri bir süreçte olduklarını belirterek, böylesine sembolik konular üzerinden bazı kesimlerin bilerek ya da bilmeyerek spekülasyon yaratma girişiminde bulunabileceğine dikkat çekti.

Son olarak Kurtulmuş, bu tür münferit olaylara karşı son derece hassas olunması gerektiğini, Türkiye'nin konuyla ilgili sağlıklı yaklaşımlarını zedeleyecek davranışlara karşı dikkatli olunmasının önemine vurgu yaptı.