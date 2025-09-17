Kurtulmuş: Kalıcı Barış için 'Terörsüz Türkiye' ve Türkiye'ye Has Model

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kalıcı barış ve toplumsal uzlaşıyı hızlandırma kararlılığını yineledi.

Toplantı ve katılımcılar

Komisyonun 10. toplantısı TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Prof. Dr. Havva Kök Arslan, Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik, Doç. Dr. Çerağ Esra Çuhadar, Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Hüseyin Oruç, Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, Doç. Dr. Vahap Coşkun ve Prof. Dr. Talha Köse katıldı.

Kurtulmuş'un değerlendirmeleri

Kurtulmuş, sunum yapacak akademisyenlere teşekkür ederek 10. toplantıyı birlikte gerçekleştirdiklerini hatırlattı. "Çok şükür başından itibaren gayet ince, detaylarıyla planlanmış bir süreci yürütüyoruz. Bugüne kadar da önemli bir mutabakatla çalışmalarımızı getirdik. En kısa süre içerisinde de çalışmalarımızı tamamlamayı ümit ediyoruz." dedi.

Komisyon çalışmalarının şeffaflık ve geniş temsil esasına göre yürütüldüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Aldığımız kararları da 5'te 3 nitelikli çoğunlukla almayı prensip ederek yola çıktık. Şimdiye kadar aldığımız bütün kararlarımızı da ittifakla aldık. Dolayısıyla demokratik temsiliyet bakımından, siyasal temsil gücü bakımından yüksek bir temsil gücüne sahip komisyonu oluşturduk. Çalışmaları da bugüne kadar getirdik. Bir başka önemli mesele de bu siyasal temsil gücü yüksekliğine uygun bir şekilde buradaki dinlemelerimizde de toplumun farklı kesimlerini olabildiğince geniş bir yelpazede temsil edebilecek ve böylece ortaya çıkacak toplumsal mutabakatı hızlı ve güçlü bir şekilde genişletecek bir toplumsal mutabakatta geniş tabanı dinleme hassasiyetiydi." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, komisyon çalışmasının İmralı'dan gelen çağrılar üzerine şekillendiğini belirterek, "Bu Komisyon'un çalışması, hiç şüphesiz İmralı'dan gelen 'örgütün tamamıyla kendisini feshedeceği ve silahları tamamıyla bırakacağı, bırakılması gerektiği' çağrısı üzerine bu toplantılar gerçekleştirilmiştir." dedi. Komisyonun önceliğinin sürecin millet adına denetimi, gerekli yasal düzenlemeler ve toplumsal mutabakatın sağlanması olduğunu vurguladı.

"Yaptığımız şey Türkiye'ye has bir modelin ortaya konulmasıdır"

Kurtulmuş, Latin Amerika'dan Asya'ya, Afrika'dan Avrupa'ya kadar farklı bölgelerdeki çatışma çözüm örneklerinin inceleneceğini, ancak nihai amacın Türkiye'ye özgü, uygulanabilir bir model oluşturmak olduğunu söyledi: "Biz bu süreçte bütün çalışmaların, yapılan barış müzakerelerinin, çatışma çözümleriyle ilgili atılan adımların detaylı bir şekilde analizini gerçekleştireceğiz. Ama şunun da farkındayız ki yaptığımız şey Türkiye'ye has bir modelin ortaya konulmasıdır."

Kurtulmuş, dünyanın farklı örneklerinden ders alınacağını, ancak hiçbir modelin birebir kopyalanamayacağını belirterek, ortaya konacak modelin hem siyasal güç, hem toplumsal mutabakat hem de demokrasi tecrübesine dayanacağını ifade etti.

Hız ve kararlılık vurgusu

Herkesin ortak beklentisinin "Artık analar ağlamasın, artık silahlar konuşmasın, artık bu memlekette huzurun, barışın, selametin temin edilmesi için herkes üzerine düşen sorumlulukları yerine getirsin." olduğunu aktaran Kurtulmuş, PKK terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması ve İmralı çağrısına uymasının önemine dikkat çekti.

Kurtulmuş ayrıca, "Bunun gerektirdiği, gerektireceği adımların atılabilmesi için de Türkiye siyasetinin önünü açması ve Türkiye siyasetini rahatlatmasıdır. Bunun sağlanmasıyla birlikte yaptığımız işlerin çok daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğini biliyorum." dedi ve sürece milletin büyük desteğinin önemini vurguladı.

Toplantıyı sonlandırırken Kurtulmuş, "Dikkatle, iyi planlayarak attığımız adımları niçin ve hangi amaçla attıklarımızı gayet iyi hesap ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama bir taraftan da elimizi çabuk tutmak ve özellikle bölgesel ve küresel şartların Türkiye üzerine her geçen gün ağır yükler getirdiği bu ortamda bir an evvel kalıcı, nihai barışı temin etmek, huzuru, kardeşliği tesis etmek zorundayız." sözleriyle hız ve kararlılık çağrısını yineledi.