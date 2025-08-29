Kurtulmuş: Komisyon Çalışmalarında 'Özerklik' ve 'Resmi Dil' Talepleri Gündeme Gelmedi

Açıklama

TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonun yürüttüğü çalışmalar hakkında net bir değerlendirme yaptı.

"Komisyon çalışmalarında hiçbir şekilde özerklik, bağımsızlık, ayrı bir bölge, Kürtçenin resmi dil olması gibi en ufak bir talep gündeme gelmedi" dedi.

Açıklama, komisyonda konuşulan talepler konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katıldı.