Kurtulmuş: Komisyonun dinleme faslı sona erdi — Rapor hazırlıkları başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun dinleme faslının sona erdiğini ve partilerin rapor çalışmalarını bekleyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:14
Kurtulmuş: Komisyonun dinleme faslı sona erdi — Rapor hazırlıkları başlıyor

Kurtulmuş: Komisyonun dinleme faslı sona erdi, rapor süreci başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 14. toplantısının kapanış konuşmasında, 'Artık dinleme faslının sonuna geliyoruz. Bundan sonra raporları hazırlamak için partilerin ve milletvekili arkadaşlarımızın çalışmalarını bekleyeceğiz.' dedi.

Komisyonda bugüne kadar yapılan dinlemeler

Kurtulmuş, Komisyon'da şimdiye kadar 113 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin ve kanaat önderinin dinlendiğini belirtti. Bugün iki oturum halinde farklı kanaatlere sahip isimlerin görüşlerine başvurulduğunu aktardı.

İlk oturumda, terörle mücadelede bedel ödemiş askerlerin oluşturduğu derneklerin temsilcileri; ikinci oturumda ise barışa katkı sunma yollarına ilişkin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlendi.

Komisyonun amacı ve çalışmaların devamı

Kurtulmuş, Komisyonu çözüm üretmek ve çözüme en kestirme yoldan ulaşmak amacıyla kurduklarını vurgulayarak, katılımcıların sürece verdikleri desteğin iradeyi pekiştirdiğini söyledi ve her bir katılımcıya teşekkür etti.

Komisyonun bir sonraki toplantısının zamanı ve gündemi daha sonra paylaşılacak. Kurtulmuş, bundan sonra partiler ve milletvekillerinin rapor hazırlıklarına başlayacağını; ardından bir çerçeve rapor ile şimdiye kadar dile getirilen konuşmaların bir söylem analizinin çıkarılacağını ifade etti. Bu çalışmanın, TBMM Genel Kurulu'na komisyon olarak sunulacak tekliflerin hazırlanmasında temel teşkil edeceğini kaydetti.

Genel Kurul'da ele alınan gelişme

Toplantıya verilen arada TBMM Genel Kurulu'nda, tüm siyasi partilerin talebiyle, Vicdan Gemisi'nin yolunun kesilmesi ve burada Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile 21 Türk vatandaşımızın İsrail işgal güçleri tarafından alıkonulması nedeniyle TBMM'nin tavrını ve yapılabilecekleri görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, tüm partilerin görüşlerini dile getirdiğini ve toplantı sonunda, İsrail'in eylemini kınayan; bu tutuma karşı TBMM'nin sessiz kalmadığını ifade eden Başkanlık Tezkeresi'nin partilerin ortak iradesiyle kabul edildiğini bildirdi.

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının en kısa sürede ana uğraş alanındaki faaliyetleri belirli bir noktaya taşıyacak şekilde sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı
3
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
4
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
5
Özgürlük Filosu'na İsrail Saldırısı Bursa ve Çanakkale'de Protesto Edildi
6
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
7
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?