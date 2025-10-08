Kurtulmuş: Komisyonun dinleme faslı sona erdi — Rapor hazırlıkları başlıyor

Kurtulmuş: Komisyonun dinleme faslı sona erdi, rapor süreci başlıyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 14. toplantısının kapanış konuşmasında, 'Artık dinleme faslının sonuna geliyoruz. Bundan sonra raporları hazırlamak için partilerin ve milletvekili arkadaşlarımızın çalışmalarını bekleyeceğiz.' dedi.

Komisyonda bugüne kadar yapılan dinlemeler

Kurtulmuş, Komisyon'da şimdiye kadar 113 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin ve kanaat önderinin dinlendiğini belirtti. Bugün iki oturum halinde farklı kanaatlere sahip isimlerin görüşlerine başvurulduğunu aktardı.

İlk oturumda, terörle mücadelede bedel ödemiş askerlerin oluşturduğu derneklerin temsilcileri; ikinci oturumda ise barışa katkı sunma yollarına ilişkin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri dinlendi.

Komisyonun amacı ve çalışmaların devamı

Kurtulmuş, Komisyonu çözüm üretmek ve çözüme en kestirme yoldan ulaşmak amacıyla kurduklarını vurgulayarak, katılımcıların sürece verdikleri desteğin iradeyi pekiştirdiğini söyledi ve her bir katılımcıya teşekkür etti.

Komisyonun bir sonraki toplantısının zamanı ve gündemi daha sonra paylaşılacak. Kurtulmuş, bundan sonra partiler ve milletvekillerinin rapor hazırlıklarına başlayacağını; ardından bir çerçeve rapor ile şimdiye kadar dile getirilen konuşmaların bir söylem analizinin çıkarılacağını ifade etti. Bu çalışmanın, TBMM Genel Kurulu'na komisyon olarak sunulacak tekliflerin hazırlanmasında temel teşkil edeceğini kaydetti.

Genel Kurul'da ele alınan gelişme

Toplantıya verilen arada TBMM Genel Kurulu'nda, tüm siyasi partilerin talebiyle, Vicdan Gemisi'nin yolunun kesilmesi ve burada Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile 21 Türk vatandaşımızın İsrail işgal güçleri tarafından alıkonulması nedeniyle TBMM'nin tavrını ve yapılabilecekleri görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi.

Kurtulmuş, tüm partilerin görüşlerini dile getirdiğini ve toplantı sonunda, İsrail'in eylemini kınayan; bu tutuma karşı TBMM'nin sessiz kalmadığını ifade eden Başkanlık Tezkeresi'nin partilerin ortak iradesiyle kabul edildiğini bildirdi.

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının en kısa sürede ana uğraş alanındaki faaliyetleri belirli bir noktaya taşıyacak şekilde sürdürüleceğini sözlerine ekledi.