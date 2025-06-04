Kurtulmuş, Meclis Personeliyle Kurban Bayramı'nı Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bayramda Personeli Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personelle bayramlaşma etkinliği düzenledi. Etkinlik, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bayramlaşma Programı Detayları

Bayramlaşma programında, Meclis'in çeşitli birimlerinde çalışan personelin bayram tebriği kabul eden Kurtulmuş, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Kurtulmuş, Meclis çatısı altında görev yapan tüm çalışanlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi.

Katılımcılar

Bayramlaşma programına, Meclis idari kadrosundan bazı yöneticiler ile personel temsilcileri de katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personelle bayramlaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personelle bayramlaştı.