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Kurtulmuş, Meclis Personeliyle Kurban Bayramı'nı Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis personeliyle bir araya geldi ve bayram tebriklerini kabul etti.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 15:49
Kurtulmuş, Meclis Personeliyle Kurban Bayramı'nı Kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bayramda Personeli Ziyaret Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personelle bayramlaşma etkinliği düzenledi. Etkinlik, TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirildi.

Bayramlaşma Programı Detayları

Bayramlaşma programında, Meclis'in çeşitli birimlerinde çalışan personelin bayram tebriği kabul eden Kurtulmuş, özverili çalışmalarından dolayı personele teşekkür etti.

Kurtulmuş, Meclis çatısı altında görev yapan tüm çalışanlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram diledi.

Katılımcılar

Bayramlaşma programına, Meclis idari kadrosundan bazı yöneticiler ile personel temsilcileri de katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Kurban Bayramı dolayısıyla...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personelle bayramlaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Kurban Bayramı dolayısıyla...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş (ortada), Kurban Bayramı dolayısıyla Meclis'te görev yapan personelle bayramlaştı.

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