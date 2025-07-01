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Kurtulmuş: Peygamberlere Yapılan Hakaretler Bize Yönelik Bir Saldırıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile yaptığı ortak basın toplantısında, peygamberlere yönelik saldırıları kınadı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 16:55
Kurtulmuş: Peygamberlere Yapılan Hakaretler Bize Yönelik Bir Saldırıdır

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Basın Toplantısı Düzenledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayınlarına tepki gösteren Kurtulmuş, bu saldırıların sadece İslam’a değil, aynı zamanda insanlığa karşı gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

Peygamberlere Yapılan Hakaretler Kınandı

Kurtulmuş, yaptığı konuşmada, "Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a yapılan hakaret kadar Hazreti Musa Aleyhisselam'a, Hazreti İsa Aleyhisselam'a ve diğer peygamberlerimize yapılan hakaret doğrudan doğruya bize yapılmış bir saldırıdır," dedi. Bu tür eylemlerin, İslam düşmanlığı ve insanlık düşmanlığı olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Son günlerde Türkiye'de meydana gelen orman yangınları nedeniyle zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, "Bir daha böyle felaketlerle karşılaşmamayı diliyoruz," ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki Durum ve İnsanlık Dramı

Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirilen eylemlerine dikkat çekerek, orada yaşanan soykırımı gündeme taşıdı. Son iki yılda 60 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirten Kurtulmuş, "Bunu kabul edemeyiz; İsrail, bu insanlık suçlarına karşı hesap vermek zorundadır," dedi.

Türkiye-Irak İlişkileri ve İşbirliği Vurgusu

Toplantıda, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Kurtulmuş, "İki ülke hükümetleri arasında var olan ilişkileri daha da derinleştirerek sürdürmeliyiz," dedi. Kurtulmuş, bu bağlamda teröre karşı ortak mücadele ve kalkınma projeleri üzerinde durduklarını belirtti.

Kurtulmuş, "Irak ve Türkiye halkları arasında derin bir bağ var; bu dostluk ve kardeşlik ruhuyla her alanda işbirliğimizi artırmaya kararlıyız," diyerek sözlerini tamamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Temsilciler Meclisi...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani'yi, TBMM'ye gelişinde karşıladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Temsilciler Meclisi...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani'yi, TBMM'ye gelişinde karşıladı.

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